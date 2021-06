Vuelve la confusión a 'A Raia': España exige certificados COVID para los viajeros portugueses

"Desde el 1 de mayo no existen controles en la frontera terrestre entre España y Portugal. Sin embargo, desde el 7 de junio todas las personas de 6 años o más que crucen la frontera terrestre desde Portugal a España deberán disponer de alguna de las certificaciones sanitarias exigidas para los pasajeros que entren en España por vía aérea o marítima", expone el Consulado General en su comunicado. La obligación, que deriva de que Portugal esté entre los países que España considera de riesgo alto, estará vigente, al menos, hasta el 20 de junio. A partir del día siguiente quedará actualizada la lista de territorios considerados peligrosos, se verá si con Portugal dentro o fuera de ella.

La medida, aprobada por el Ministerio de Sanidad y publicada en el Boletín Oficial del Estado el sábado, no es recíproca, es decir, en principio no impone ninguna condición en particular para las personas que quieran cruzar 'A Raia' desde el lado español. En todo caso, no se refiere en concreto al caso de alguien que vaya a Portugal a pasar el día, si a la vuelta tendría que someterse a estas obligaciones. La norma del Gobierno español incluye tres excepciones. No tendrán que presentar ninguna de esas tres certificaciones ni los profesionales del transporte por vía terrestre en el ejercicio de su actividad profesional, ni los trabajadores transfronterizos ni los residentes en zonas fronterizas, en un radio de 30 km alrededor de su lugar de residencia.