El Ministerio de Sanidad sigue adelante con su plan de desescalada, pese a la oposición de siete comunidades, donde vive la mayoría de la población del país. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el polémico acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud con un mensaje a las autonomías díscolas: “La presente declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía, con independencia del sentido de su voto” y remite a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para justificar su posición.

Carolina Darias sí hizo una cesión a unos de sus socios en el Congreso, el PNV, al incluir una cláusula en la que las comuniades en nivel de alerta del 1 al 4 no tendrán que prohibir consumir en el interior de los locales. Esta cesión no afecta a Galicia, pues su situación epidemiológica sí le permite abrir el interior de los bares y restaurantes.

La respuesta de la Xunta no se hizo esperar. El vicepresidente Alfonso Rueda anunció que por el momento en Galicia no se aplicarán las nuevas restricciones, a la espera que la Asesoría Jurídica les diga si están obligados a acatar el acuerdo. La Xunta rechaza el nuevo plan porque “condena a todo un verano de restricciones sin sentido al sector de la hostelería y a los ciudadanos”.

Rueda también adelantó que el lunes se reunirá con los representantes del sector de la hostelería y el ocio nocturno para analizar la nueva situación. Para el próximo fin de semana pubs y discotecas iban a realizar una prueba de su reapertura, pero si hay que cumplir las nuevas limitaciones, habrá que modificar las condiciones de realización del test.

La Xunta espera tener a comienzos de la próxima semana el dictamen de sus letrados para saber si deben cumplir el acuerdo de desescalada para el verano. “Mientras seguiremos con nuestra hoja de ruta”, aseguró Rueda.

El vicepresidente señaló las dos principales fricciones con el plan de Carolina Darias: que las medidas sean para todo el verano, sin posibilidad de flexibilizar las restricciones si la situación epidemiológica mejora, y que estás medidas sean tan restrictivas.

Con el plan del Gobierno, el ocio nocturno puede abrir ya en Galicia, si así lo acuerda ahora la Xunta, pero está condenado a abrir todo el verano solo hasta las tres de la madrugada y con el aforo interior al 50% y solo para tomar algo. Y la hostelería, que ahora en Galicia puede abrir hasta la una de la madrugada, solo podrá ampliar su aforo del 50% al 60%. Y a partir de las doce de la noche ya se no puede servir más.

Este acuerdo contó con la oposición de Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía y Cataluña y la abstención de Castilla y León, mientras que el País Vasco ni siquiera participó en el debate. La orden contempla que el ocio nocturno podrá reabrir hasta las 2, ampliable a las 3, en las comunidades que estén fuera del nivel de riesgo alto o en el nivel de alerta 1, que ahora mismo son Galicia, Cantabria, Navarra, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias. El resto, salvo Euskadi y La Rioja, que están en el 3, se sitúan en el nivel 2 de alerta. La Xunta tiene dudas de que un acuerdo no tomado por unanimidad y en el seno de la Consejo Interterritorial sea vinculante. El Gobierno de Feijóo rechaza el acuerdo porque pretende ir más allá y exige “abrir más la hostelería y la actividad social”.

En el BOE, el Ministerio aprovechó para defender su posición y el acuerdo que para Galicia y otras autonomías es demasiado restrictivo ante la buena situación epidemiológica. Sanidad admite “el mantenimiento de la evolución favorable observada en las últimas semanas, no obstante la población menor de 60 años todavía no está inmunizada contra este virus, y por lo tanto, se deben mantener medidas no farmacológicas para el control de la transmisión para toda la población, dirigiéndose especialmente a estos grupos más jóvenes, hasta que se consigan coberturas de vacunación adecuadas para la totalidad de la población diana”.

Madrid.

El consejero de Justicia en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, aseguró ayer que el Gobierno madrileño recurrirá ante la Audiencia Nacional las restricciones al ocio nocturno y la hostelería acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud. “Lo que el Gobierno no puede hacer, pretextando una actuación coordinada en el Consejo Interterritorial de Salud, es invadir las competencias de las comunidades y es lo que está haciendo. Porque para que un acuerdo sea obligatorio primero no tiene que haber votos en contra”, aseveró López, quien pidió que el Gobierno “rectifique”.

País Vasco.

El Ejecutivo de Urkullu también mantiene su intención de seguir aplicando su “hoja de ruta” y rechaza poner en marcha el plan de Sanidad. Sus socios en el Gobierno, los socialistas vascos, se mostraron satisfechos por la marcha atrás de Darias, aunque parcial. Explicaron que el acuerdo incluye una “cláusula de contextualización que permite ‘atender a las especificidades que se dan en las comunidades respecto a distintos aspectos relacionados” con las medidas para combatir el COVID-19.El PSE-EE alude a la parte del acuerdo en que se indica que las medidas previstas “para los niveles de alerta 1 a 4” pueden adaptarse “y contextualizarse a cada comunidad autónoma y territorio, según la evolución de la situación epidemiológica”. Para los socialistas vascos, la resolución “preserva la capacidad de coordinación atribuida al Gobierno de España” y, al mismo tiempo, reconoce “las competencias autonómicas en asuntos como la determinación de las medidas que afectan a las condiciones de funcionamiento de la hostelería y la restauración”.

Andalucía.

El portavoz de la Junta de Andalucía y del PP-A, Elías Bendodo, advirtió ayer de “que el Gobierno de España no cuente con Andalucía para arruinar definitivamente” a la hostelería y el ocio nocturno, sectores, “que han estado muy castigados durante toda la pandemia y han hecho un esfuerzo”.

Castilla y León.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó a Pedro Sánchez, que no “se obceque” en incrementar las restricciones que ahogan la economía y que, por otra parte, obligarían a la Comunidad a dar pasos hacia atrás en la desescalada.

La Rioja.

Los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja estudian desde ayer el contenido de las medidas publicadas en el Boletín Oficial del Estado sobre el ocio nocturno, la hostelería y los eventos. De momento, La Rioja no especifica qué postura adoptará.