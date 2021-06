Javier Urra: “La sociedad española está muchísimo más dañada de lo que cree”

“Fortalecer el carácter no es hacer a la persona más hipopática, sino lo contrario, es hacer a la sociedad más sensible, más empática, más cariñosa, más compasiva”, aseguró ayer el reconocido psicólogo y exdefensor del Menor Javier Urra en el Club FARO, donde presentó “Fortalece tu carácter” (La Esfera de los Libros), en un acto en el MARCO de Vigo que estuvo presentado por la psicóloga y psicopedagoga María Ferreiro, directora del Instituto de Tratamiento de la Conducta de Vigo.

Urra habló de psicología, pero también del programa de televisión donde Rocío Carrasco denunció los supuestos malos tratos recibidos por parte de su exmarido –que censuró tajantemente por frivolizar un tema, el de la violencia de género, “de extrema gravedad”, dijo–, de ética, de la cultura de la clase política y de la espiritualidad. El invitado del Club FARO fue hilando todos estos temas mientras daba las pautas para fortalecer el carácter en siete pasos: conocerse; preguntas a formularse; posicionamiento: el ser; actitud; interacción con los otros; objetivos a conseguir, y acciones a realizar, que desgrana en cada uno de los capítulos de este libro, basado en su experiencia clínica, tanto en el ámbito de la educación especial, como de la victimología tratada en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, como en la casuística con desequilibrios emocionales, dependencias, enfrentamientos con seres queridos, víctimas de accidentes, terrorismo y pérdidas de seres queridos.

Urra aseguró que para ello, primero hay que conocerse a sí mismo pero desde la mirada del otro porque, advirtió, no somos como nos vemos en el espejo, que nos devuelve, aseguró, una imagen distorsionada. “Hay que preguntarse no para qué he vivido, sino para quién”, dijo el psicólogo, director clínico y presidente de la comisión rectora de Recurra-Ginso, clínica de salud mental infanto-juvenil y centro terapéutico.

También invitó al público a quedarse con lo esencial y no hacer de la felicidad el motor de su existencia. “Los niños son los que menos sufrieron durante el confinamiento porque no sienten ansiedad por el pasado ni angustia por el futuro”, puso como ejemplo. Por ello, expresó la importancia de fortalecer el carácter de los hijos para que la vida no los destroce porque, advirtió, la vida es hermosa, pero también tiene sus reveses, muchos inevitables, como la pérdida de seres queridos. “Antes la muerte no se escondía, formaba parte de la vida. Esto ahora se elude como si mirando hacia otro lado dejara de existir. Vivimos en una sociedad de autoengaño que ha dejado en gran medida de ser ciudadana para ser consumidora”, expresó.

Urra también alertó del aumento de casos de depresión. “La sociedad española está más dañada de lo que cree. Hay muchas más depresiones y el índice de suicidios ha aumentado porque hay más desesperanza, y esto es algo que me preocupa mucho”, reconoció.

El experto, que desgranó también algunos datos de su estudio sobre las prioridades de los españoles antes y después de la pandemia, aseguró que una de las conclusiones es que no hemos cambiado nada. Dicho estudio también reveló que lo que más echamos de menos en esta pandemia “es el contacto con nuestros seres queridos, especialmente con la familia”. “El ser humano es social. Sin los demás no somos”, sentenció. De la pandemia aseguró que, si bien ha sido una experiencia muy dura para todos, “terminará saliendo algo bueno”. “No aguanto a los pesimistas. He llegado a la conclusión de que son unos cobardes. Hay que ser optimista racional y tener esperanza entendida como una necesidad y fraternidad con los demás. Todo esto es fortalecer el carácter como individuo y como sociedad”, apuntó.

Una guía práctica para afrontar la vida a través de las fortalezas esenciales

Javier Urra (Navarra, 1957) es doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud, pedagogo terapeuta, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y académico de número de la Academia de Psicología. Fue el primer Defensor del Menor en España y presidente de la Red Europea de Defensores del Menor. Asimismo, es presidente de honor de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-parental (SEVIFIP). Investigador, pensador, escritor y comunicador, Urra es, además, autor de numerosos libros de éxito, como “El pequeño dictador” (2006), cuya adaptación ha sido editada en Portugal y Argentina; “El arte de educar” (2006); “Mujer creciente, hombre menguante” (2007), “¿Qué ocultan nuestros hijos” (2009); “El pequeño dictador crece” (2015) y “Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes” (2017). En “Fortalece tu carácter”, el psicólogo da algunas pautas sencillas para conocerse mejor, tener claros los objetivos a alcanzar, forjar el coraje, disfrutar de la calma, aprender a valorar las cosas esenciales y a mantener una actitud positiva, y enseña cómo utilizarlas para dar el la diana del refuerzo personal. ¿La finalidad? Encontrar las fortalezas de cada uno para poder salir a flote de las tormentas existenciales. Es lo que en este libro llama “fortalecer el carácter”.