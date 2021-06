Los personajes gallegos con los que se reían tus padres (o tú, si creciste en los 90)

La retranca gallega es tan universal como atemporal. Es probable que los primeros habitantes de estas tierras ya reflejasen su particular ironía en las prehistóricas pinturas rupestres. Un humor tan propio como particular que a veces cuesta entender fuera de Galicia. La retranca es un arte sublimado por el mismísimo Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y que ha sobrevivido hasta la actualidad dentro del carácter de la gente. Aunque esa no es la única manera de hacer reír a un gallego. La década de los 90 fue un periodo especialmente rico para el humor en el que se exploraron muchos otros campos y en el que amparados por las cámaras de la TVG crecieron muchos cómicos y personajes que hoy están profundamente arraigados en el imaginario colectivo. ¿Todavía sonríes cuando lees los nombres de Cañita Brava, Miro Pereira o John Balan? Este es el repaso de aquella década del humor en Galicia.

Cañita Brava

Manuel González Savín (A Coruña, 1946), alias Cañita Brava, es el más viral de los faranduleros gallegos y eso que triunfó en una época en la que no existía ni Youtube, ni las redes sociales ni programas como Operación Triunfo. Empezó su carrera en Televisión Española pero pronto dio el salto a Crónicas Marcianas en Telecinco. Su popularidad explotó junto a Javier Sardá y tocó techo con sus apariciones en las películas de Torrente, junto a Santiago Segura.

Miro Pereira y su cuñado, Antón Santos

Entre 1995 y 2006 se emitió en la TVG Pratos Combinados, una serie que mantuvo a todos los gallegos pegados a la televisión para disfrutar con las tonterías de Miro Pereira. El personaje interpretado por Ernesto Chao -fallecido en 2018- era el propietario de un bar (el Bar Suizo) y un verdadero desastre. No hacía nada al derecho y siempre terminaba metido en algún lío por culpa de su cuñado, Antón Santos, al que daba vida el vigués Antonio Durán "Morris". Miro Pereira preparaba el café con mondas de patatas, era tacaño, vago, protestón y sobre todo, entrañable. De su boca se popularizaron insultos como "miñoca", "cangallo", "baldreu", "pelandrán" o "pailaroco".

Atilano

El Supermartes fue un concurso que marcó una época en la TVG. Dirigido por Xosé Manuel Piñeiro (SuperPiñeiro), los participantes debían superar todo tipo de pruebas con la ayuda de algunas personalidades famosas de la cadena, como Ana Kiro, Teté Delgado o Paco Lodeiro. Pero los momentos más divertidos llegaban de la mano de Atilano, un esqueleto que decidía el destino de los concursantes con los tonos de una trompeta que nunca supo tocar. Bajo aquel disfraz estaba Ángel Gradín.

Manquiña

Manuel Manquiña (Vigo, 1953) es un actor y un cómico gallego que parece que lleva toda la vida sobre un escenario. No es solo famoso por sus monólogos y sus escenas humorísticas, también estuvo a punto de ganar un Goya como mejor actor revelación en 1997 por su papel en Airbag. A sus espaldas tiene una dilatada carrera en el cine, el teatro, la televisión, la música y hasta ha interpretado al alcalde Vázquez Varela durante la fiesta de la Reconquista de Vigo de 2017.

Carlos Blanco

El actor y humorista Carlos Blanco (Vilagarcía, 1959) comenzó a ser popular por su trabajo en la serie Mareas Vivas dando vida a Ladislao. Más tarde fue el presentado de un 'late night' de la TVG Somos unha potenzia. Su trayectoria discurre a caballo entre el teatro, la televisión y el humor. En la actualidad ha conseguido relanzar su carrera interpretativa con grandes papeles en ficciones españolas como Fariña, La Unidad o Los favoritos de Midas. Además, es celtista.

John Balan

Manuel Outeda (Marín, 1934), más conocido como John Balan, fue un hombre orquesta gallego que falleció en 2008. Comenzó su carrera en los años sesenta cantando por los bares gallegos y de la mano de José María Íñigo dio el paso a la televisión una década más tarde. En sus actuaciones era capaz de imitar numerosos acentos y sonidos distintos. Aparecía muchas veces disfrazado, sobre todo de vaquero, hablando un inglés que no era inglés.

Moncho Borrajo

El cómico Moncho Borrajo (Baños de Molgas, 1949) lleva casi 50 años bajo los focos. Es un maestro de los juegos de palabras y durante su dilatada carrera ha hecho muchos monólogos, imitaciones y hasta canciones. Comenzó como actor de método pero con el paso de los años decidió aprovechar su capacidad para la ironía para comentar cada aspecto de la actualidad y sin ningún tapujo para apartarse de lo políticamente correcto.

Fernando Quesada

Caricaturista, pintor y dibujante, genio de la viñeta, artista de la sutileza y el humor negro, ilustró durante cincuenta años las páginas del decano. Fernando Quesada murió en Vigo a los 82 años después de publicar 24.000 viñetas en las páginas de FARO, Pueblo de Madrid, Blanco y Negro, Interviú, Cambio 16, La Actualidad Española o La Codorniz.