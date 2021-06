La bronquiolitis vírica infantil reaparece en España fuera de su estación habitual

“Los virus no se pisan la manguera entre sí”, había pronosticado el pasado año el eminente virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu. Y así fue: no hubo temporada gripal y todos los virus que tienen un factor claramente estacional se vieron aparentemente desplazados por el que causa el COVID-19. Así ha sido hasta ahora, cuando ha reaparecido el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de bronquiolitis infantiles potencialmente graves, en varios lugares de España y Francia. Es un invitado incómodo que además se ha presentado tarde: normalmente surge entre octubre-noviembre y febrero-marzo, con picos en diciembre-enero. En Galicia no se ha detectado aún un aumento de casos, pero los especialistas llaman a extremar la vigilancia.

“Más que el virus chino aviar H10N3, debe preocupar el aumento de casos de respiratorio sincitial en niños en España y Francia, fuera de su estación típica invernal –señala Ortiz de Lejarazu, asesor científico del Centro Nacional de la Gripe, en su cuenta de Twitter–. Confirma que el mayor porcentaje de niños naive frente a ese virus típicamente infantil es consecuencia indirecta de las medidas pandémicas”, apunta.

Los síntomas del VRS, que incluyen tos y fiebre, podrían confundirse con los que causa el SARS-CoV-2. Es la segunda causa global de muerte en la infancia. Aunque en España su mortalidad es baja, gracias a la calidad de la atención sanitaria, no deja de ser una enfermedad preocupante, sobre todo en bebés, y para la que no existen vacunas.

El VRS causa la infección respiratoria aguda más frecuente y es la principal causa de hospitalización en menores de 2 años: provoca unos 15.000 ingresos al año. Es muy contagioso, tanto que se considera que todos los niños de 2 años se han infectado con él al menos una vez.

El último informe semanal del Sistema de Vigilancia de Gripe, que incluye también otros virus respiratorios, cita detecciones del virus en Galicia, Andalucía, Aragón, Baleares y Canarias, y un incremento de positividad del 2% al 4% en una semana. En Madrid el número de ingresos por infección respiratoria en niños pequeños ya supera al de los adultos. Y en Murcia, el jefe de Inmunología del Hospital Virgen de Arrixaca, Manuel Muro, reporta un “repunte de los casos de esta y otras infecciones respiratorias como la laringitis, típica de octubre-noviembre”. Y en Cataluña, el virus está en niveles de octubre.

“Cuando vuelva vamos a tener muchos niños no expuestos, lo que puede provocar un gran aumento del número de casos” Federico Martinón - Pediatra e investigador

Un gran especialista en VRS es el gallego Federico Martinón, jefe de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (Chus). Explica que los mecanismos que han provocado el desplazamiento de todas las enfermedades respiratorias estacionales no se conocen con exactitud, pero el fenómeno puede atribuirse “al impacto del distanciamiento y el resto de medidas sanitarias, al cambio de hábitos y a la posible competencia viral de unos virus con otros por el nicho que ocupan”.

Federico Martinón menciona Australia como uno de los países donde se han relajado las medidas y ha aparecido el virus respiratorio sincitial: “Se produjo un brote en verano y alcanzó un pico incluso superior a la mediana de los años anteriores”, explica el investigador, que aclara que al menos en su área todavía no hay ningún paciente ingresado con esas características ni ha aumentado esa patología.

La infección por VRS también se ha disparado en USA en las últimas semanas.

El científico gallego, que en breve publicará un artículo editorial sobre este tema en la revista científica “Archivos de bronconeumología”, recalca que existe “incertidumbre” sobre el momento en el que reaparecerá el VRS en Galicia.

Aunque los pediatras están conectados entre sí en toda España, destaca que hace falta “un verdadero sistema de vigilancia nacional específico, que no lo hay; algo que nos permita detectar cuándo empieza para estar preparados y hacer profilaxis específica de los grupos de alto riesgo. Algo deberíamos haber aprendido con el SARS-CoV-2”, subraya.

“Cuando la estación vuelva vamos a tener una cohorte muy importante de niños no expuestos, lo que puede provocar un aumento significativo del número de casos –advierte–. Puede ser importante desde el punto de vista asistencial”.

Martinón avisa que el VRS “siempre es un problema”, pese a que los niños están ahora “en un plano secundario en comparación con el SARS-CoV-2, que afortunadamente no les afecta de un modo tan grave”.

Sin vacunas, aunque puede que por poco tiempo

No existe un antiviral específico para el virus respiratorio sincitial, ni tampoco vacuna. En algunos hospitales, como el de Santiago, se trata con un gas, el Heliox, que se aplica a través de una mascarilla, pero hace falta una vacuna, que se ha resistido durante décadas en la historia de la medicina. Federico Martinón, que también es un gran especialista en vacunas, lleva años investigando junto a su compañero Antonio Salas el desarrollo de vacunas, fármacos antivirales y antiinfecciosos contra este virus.

Moderna tiene ya buenos resultados de ensayos clínicos para una vacuna contra el VRS con ARN mensajero, como la de su fórmula contra el COVID. Desarrolla también hasta 14 vacunas con la misma tecnología para combatir enfermedades como el sida, la hepatitis C, la gripe, la malaria y el zika.