“Si la evolución sigue siendo la actual, si la gente es consciente de que todavía hay que mantener las medidas de control y respetar las medidas poblacionales podría ser posible que a finales de junio o julio las mascarillas en lugares abiertos no será necesaria. Es muy probable que ocurra a finales de junio, desde luego al aire libre. En interiores, en colectivos muy concretos donde las tasas de vacunación sean muy altas, también será posible a finales de julio”, avanzó ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

“Estamos trabajando desde el ministerio y se va a coordinar desde el Consejo Interterritorial. La propuesta de la reducción del uso de mascarillas será muy posiblemente de aplicación a nivel nacional, las comunidades tendrás que pronunciarse y el ministerio hacer la propuesta”, añadió.

Simón hizo estas declaraciones después de que el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page pidiera de forma inminente la supresión de la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos. Page planteará esta cuestión al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al resto de las autonomías, en el marco del diálogo de la Interterritorial sanitaria y teniendo en cuenta que el asunto debe ser tratado “con coherencia nacional”. El dirigente socialista ha mostrado su “firme determinación” de que a lo largo del mes de junio se elimine la obligatoriedad.

Page no es el primer presidente autonómico que lo plantea, pero sí es el primero que anuncia que lo hará formalmente en una reunión con Sanidad y las demás comunidades. El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya lo propuso hace semanas. Dijo confiar que en verano y al menos en exteriores, sobre todo en zonas no masificadas, no sea obligatoria la mascarilla.

Aunque los barones autonómicos lo planteen y lo defiendan, regular el uso de la mascarilla es una competencia estatal y compete al Gobierno de España. ¿

Por su parte, la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, también adelantó ayer que está valorando eliminar la mascarilla en espacios abiertos, aunque precisó que si se levanta esta medida debe hacerse “con sensatez”. Ayuso subrayó que la Consejería de Sanidad está valorando esta posibilidad de retirar la mascarilla al aire libre, al tiempo que remarcó que, pese a que las cifras son “cada vez mejores”, “aún es pronto” para levantarla en interiores.