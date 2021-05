El Rey fue vacunado contra la COVID-19 el sábado por tarde en el pabellón multiusos del Wizink Center de Madrid, después de que presidiera los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, informaron fuentes del Palacio de la Zarzuela.

Felipe VI, de 53 años, está dentro del grupo de edad a los que se empezó a inmunizar este mes de mayo, por lo que la Casa Real subrayó que fue vacunado “en lugar y tiempo según le ha correspondido”.La Casa del Rey no informó sobre la marca de la vacuna, por lo que no precisó si necesita o no una segunda dosis, ni distribuyó imágenes de la vacunación de don Felipe. Al Rey le acompañaron el jefe de los servicios médicos de la Casa del Rey, Juan Martínez, y el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero.

A diferencia de la reina Sofía, a quien se le inyectaron las dos dosis en el ambulatorio de Fuencarral-El Pardo, al jefe del Estado se le inmunizó en uno de los vacunódromos de Madrid.