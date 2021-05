Verano de resistencia para festivales y verbenas

Los festivales de música y verbenas se preparan para echarle un pulso a la pandemia. Este verano será, sin duda, un verano de resistencia y supervivencia para estos sectores, que lo encaran con un cauto optimismo después de que la Xunta diera a conocer el protocolo para la celebración de estos eventos y con la vista puesta en que la situación epidemiológica y el avance en la vacunación permitan relajar las medidas restrictivas. Mientras, esperan que las pruebas piloto –cinco en las cuatro provincias– que se celebrarán en junio para ensayar dicho protocolo animen a los concellos a hacer contrataciones y acaben con el recelo que pueda haber por parte del público.

“Las verbenas son espectáculos cien por cien seguros si se cumplen las medidas de seguridad. Otra cosa es que resulten rentables. Ahora mismo no lo son, pero nos han prometido que según vaya avanzando la desescalada en la hostelería iremos avanzando nosotros también”, afirma José Veiga, presidente de la Asociación Servicios de Fiestas de Galicia, colectivo que engloba a las empresas que dan servicios a las fiestas y verbenas.

Califica de dramática la situación de este sector, que lleva parado y sin ninguna actividad desde que se inició la pandemia y no ha recibido ayudas directas por parte de la Administración autonómica. “Otro verano sin actividad sería catastrófico”, dice.

Veiga también apela a la responsabilidad del público para que, efectivamente, estos eventos estén exentos de riesgo. “Creo que no somos niños para que tengan que ir detrás de nosotros para que respetemos las normas”, afirma.

Alberto Dopico espera que este año las verbenas vuelvan a animar las noches de verano. “Los que tienen que dar el primer paso son los concellos. Una comisión de fiestas o una asociación cultural difícilmente se va a animar a hacer sus fiestas si el concello no organiza las patronales”, opina el presidente de la Asociación de Empresarios de Música de Verbena de Galicia.

El momento es, asegura, “muy difícil”. “Hay muy pocas empresas que vayan a sobrevivir. La inmensa mayoría somos autónomos o pequeñas empresas y lo que hemos hecho es pedir préstamos avalados personalmente para aguantar un año Si este verano no trabajamos la situación será insostenible”, dice.

Una de las dificultades a las que se enfrentan es a recuperar a los artistas. “Los trabajadores de nuestras empresas se están dedicando a otra cosa porque llevan sin ingresar demasiado tiempo. Muchos tienen un trabajo más o menos estable y las orquestas no sabemos qué les podemos ofrecer”, explica.

En similares términos se expresa Manuel Fariñas, presidente de la Asociación Galega de Orquestas, para quien las pruebas piloto y el protocolo de la Xunta es “un rayo de luz”. “Estamos ilusionados, que no seguros, y con la esperanza de que la situación de la pandemia siga mejorando y que las normas, por tanto, se vayan relajando”, afirma.

En su opinión, las fiestas y verbenas son una parte del ocio muy importante para el público de 40 a 60 años, “el sector posiblemente más castigado en cuanto al ocio porque no ha tenido oferta”. Es, además, un público respetuoso con las normas. “De todas formas, son medidas que de la misma forma se pueden saltar en una cafetería o en el centro comercial”, expone.

Los festivales de música también trabajan para poder mantener sus citas, aunque algunos ya han anunciado que aplazan su cita hasta 2022. “Si el año pasado se hicieron festivales con garantías y se vio que no pasa nada, este año, con una situación mejor, entendemos que deberíamos crecer un poco, ampliando los aforos, explica Raquel Seijo, presidenta de la Asociación Empresarial Festivales de Galica.

En cualquier caso, la promotora musical asegura que nunca debería darse un paso atrás. “Además de que la situación es mejor, cada vez hay más gente vacunada y ademas, estamos mejor preparados”, añade.

Festivales ya en cartelera

Este verano no estarán todos los que son, pero sí habrá festivales de música, siempre en espacios abiertos, con aforos limitados –máximo 5.000 personas, ampliables hasta 10.000 en el caso de grandes recintos y siempre sentadas–, distancia social y accesos controlados. Atlantic Fest, de Vilagarcía (del 12 al 24 de julio); Vive Nigrán (del 15 al 17 de julio); SonRías Baixas, en Bueu (del 3 al 8 de agosto); Barbeira Season Fest, en Baiona (28 y 29 de septiembre); Ribeira Sacra (del 16 al 18 julio) y el Festival Noroeste de A Coruña (en agosto, aunque aún sin fechas concretas) ya han confirmado su cita con el público, y cabe esperar que el Festival Sinsal 2021 también vuelva este año a la isla de San Simón. O Son do Camiño, Resurrection Fest, Porteamérica y Festival do Mundo Celta se han aplazados a 2022.