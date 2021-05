Los expertos lamentan una polémica innecesaria que genera “vacunofobia”

Los expertos consultados por FARO coinciden: recomiendan seguir lo que dicta la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a partir de la evidencia científica, cuestionan que el estudio encargado por Sanidad pueda fundamentar la combinación de vacunas en este caso y lamentan una polémica innecesaria que puede generar miedo a las vacunas.

No rechazan la combinación vacunal, pero creen que obedece a motivos políticos y no científicos | Critican el mensaje del Gobierno y la exigencia del consentimiento firmado

El presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amós García Rojas, llamó ayer a “bajar el ruido” y recalcó, en declaraciones a TVE, que “lo importante es poner la segunda dosis”. “En otros países se ha vacunado con Pfizer como segunda dosis y lo debieron explicar muy bien, porque allí no se ha abierto el debate –explicó–. A lo mejor no se ha transmitido correctamente el mensaje. Realizar pautas heterólogas no es infrecuente”, recalcó.

“Si hay otros motivos, como el desabastecimiento, lo lógico es exponerlos” Federico Martinón - Pediatra e investigador

El pediatra e investigador Federico Martinón reitera que “cualquiera de las dos opciones –Pfizer o AstraZeneca como segunda dosis– es buena, pero la elección más sencilla, más lógica y para la que tenemos más información es completar la pauta vacunal con la misma vacuna con la que se inicia”.

Martinón, considerado uno de los mayores expertos nacionales en vacunas, recordó que esto es lo que recomienda la OMS y la EMA, y además es lo que se aplica en la mayoría de los países.

Seis trombos entre 6,8 millones retrasan la vacuna monodosis un día antes de su llegada a España Johnson & Johnson para la distribución en Europa por casos similares a los de AstraZeneca | Galicia se queda sin las primeras 8.500 dosis Leer más

Uno de ellos es Reino Unido, donde se han administrado 10 millones de segundas dosis de AstraZeneca, y donde se recomienda repetir marca a quien no haya tenido trombos tras la primera inyección. El jefe de estrategias de vacunas de la EMA, Marco Cavaleri, respaldó ayer este criterio al señalar que “no hay ninguna contraindicación para aquellos que no experimentaron trombos con la primera dosis. Seguimos analizando los datos de los comités de farmacovigilancia para ver si hay incidentes de trombos tras la segunda dosis. Por el momento no encontramos ningún motivo de preocupación”, subrayó.

“Aunque exista ese riesgo asociado a la vacunación de AstraZeneca que está incluido en la ficha técnica, se ha visto en la primera dosis –apunta Federico Martinón–. Quienes no tuvieron problema con la primera, de alguna forma han demostrado que no tienen vulnerabilidad especial o predisposición a padecer ese efecto”. Sobre la decisión de los gallegos, en casi un 90%, de recibir la segunda dosis de AstraZeneca, dice que “el sentido común se está imponiendo”. Precisa que “la intercambiabilidad de vacunas es un método habitual”, pero que el estudio del Instituto Carlos III “no da las respuestas necesarias para condicionar esta decisión”.

Martinón cree que “se está generando una polémica innecesaria, ruido y confusión. Si hay otros motivos, como el desabastecimiento, lo lógico es exponerlos y no disfrazarlos de razones técnicas”, reitera.

“Un estudio realizado con 600 pacientes y durante 15 días no es significativo” Isidro Lago - Presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra

El presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Isidro Lago, se declara “completamente de acuerdo con la Xunta” y opina que el consentimiento firmado puede ser “anticonstitucional”. “Me parece perfecta la elección, pero no me parece bien que tengan que firmar ahora por ponerse la segunda dosis si obligaron a ponerse la primera de AstraZeneca”, señala. El ginecólogo recuerda que “todas las vacunas pueden tener un riesgo, como cualquier medicamento”, y pone como ejemplo la píldora anticonceptiva y la penicilina. Sobre el trabajo del Instituto Carlos III dice que “un estudio realizado con 600 pacientes y durante 15 días no es estadísticamente significativo”.

“La población sigue el consejo científico, lo que no ha gustado en el Ministerio” Juan Jesús Gestal - Catedrático emérito de Salud Pública

Juan Gestal, catedrático emérito de Salud Pública de la Universidad de Santiago, señala que “la decisión de administrar una segunda dosis de Pfizer es política, no científica. Se ha pretendido fundamentarla en un estudio científico, pero este tiene muchas deficiencias y no permite concluir lo que se pretende”.

Quien elija la segunda dosis de AstraZeneca firmará que conoce “el riesgo” de trombo El consentimiento informado debe ser por escrito y no oral por tratarse de “un efecto adverso infrecuente, pero grave” | El Comité de Bioética no ve recomendable el derecho a elegir vial Leer más

El epidemiólogo califica de “sinsentido” exigir el consentimiento informado por escrito si se sigue la pauta de la ficha técnica. “En Galicia se solicitan los dos consentimientos para cumplir con el acuerdo del Ministerio y el que indica la ciencia”, explica. “La población está optando mayoritariamente por asumir ese bajísimo riesgo y seguir la recomendación científica, no la política, lo que parece que no ha gustado en el Ministerio –opina–. El comportamiento de la Xunta es el correcto y es el que genera confianza en las vacunas”, añade Gestal, que advierte que “no sabemos, entre otras muchas cosas, si la duración de la inmunidad es igual administrando Pfizer como segunda dosis, ni la eficacia protectora”.

“Se pide transparencia, no asustar a la población con riesgos infinitesimales” Roi Piñeiro Pediatra - Experto en vacunas

El pediatra y experto en vacunas Roi Piñeiro opina que “todo responde a una mala estrategia de comunicación por parte del Gobierno” y que “por supuesto que se puede elegir. En el momento que rechazas una vacuna, ya estás eligiendo”. “Sanidad no debe reprender a ninguna comunidad, y mucho menos lanzar mensajes a la población sobre los riesgos conocidos de la vacuna de AstraZeneca.

“Hemos creado reticencia a las vacunas sin necesidad y en el peor momento” Johnson & Johnson para la distribución en Europa por casos similares a los de AstraZeneca | Galicia se queda sin las primeras 8.500 dosis Leer más

No tiene sentido generar más vacunofobia de la que ya se ha creado alrededor de esta vacuna”, subraya. Recalca que las críticas “no tienen nada que ver con la ideología política. Esto es ciencia, y la ciencia no tiene colores. Si hay otros motivos por los que el Gobierno considera que la segunda dosis debe ser Pfizer y no AstraZeneca, lo único que se pide es transparencia, no asustar a la población con riesgos infinitesimales de trombos”.