Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) ha publicado su encuesta anual sobre tabaco, que en esta ocasión ha contado con la participación de 5.426 personas. Como novedad y ante la evidencia de que el COVID-19 se transmite por aerosoles, hasta ocho metros en algunas situaciones, el sondeo indaga sobre si los españoles estarían dispuestos a que se prohibiese fumar en espacios públicos para evitar el contagio.

El 61% no permitiría fumar en la calle, teniendo en cuenta que los fumadores se quitan la mascarilla, y el 71,8% en las terrazas, espacios acotados al humo ya en siete comunidades autónomas. Poniendo el foco en los datos disgregados según el consumo, el 31% los fumadores apoyarían que se prohibiese en las calles –porcentaje que sube al 71% entre no fumadores– y el 38,2% en el exterior de los bares y restaurantes –83% entre no fumadores–. Sin tener en cuenta la posibilidad de contagio, los porcentajes se reducen. Solo el 48% de los no consumidores restringiría su uso en las calles y el 10% de los fumadores. Si bien, en los parques y playas, los porcentajes a favor de prohibir el tabaco son del 75% en el primer grupo y del 25% en el segundo.