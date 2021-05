Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el próximo 31 de mayo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha publicado su encuesta anual sobre tabaco, que en esta ocasión ha contado con la participación de 5.426 personas. Como novedad y ante la evidencia de que la Covid se transmite por aerosoles, hasta ocho metros en algunas situaciones, el sondeo indaga sobre si los españoles estarían dispuestos a que se prohíba fumar en espacios públicos, pare evitar el contagio, y las respuestas son ampliamente mayoritarias a favor de aumentar los espacios sin humo, sobre todo entre los no fumadores y exfumadores.

En general, el 61% no permitiría fumar en la calle, teniendo en cuenta que los fumadores se quitan la mascarilla, y el 71,8% en las terrazas, espacios acotados al humo ya en siete comunidades autónomas. Poniendo el foco en los datos disgregados según el consumo, llama la atención que incluso el 31% los fumadores apoyarían que se prohíba este hábito en las calles -porcentaje que sube al 71% entre no fumadores- y casi un 40% (el 38,2%) en el exterior de los bares y restaurantes - 83% entre no fumadores-.

Sin tener en cuenta la posibilidad de contagio, los porcentajes se reducen notablemente. Solo el 48% de los no consumidores restringiría su uso en las calles y el 10% de los fumadores. Si bien, en los parques y playas, los porcentajes a favor de prohibir el tabaco se sitúan en torno al 75% en el primer grupo y el 25% en los enganchados a la nicotina. Y la prohibición de fumar en el coche con niños estaría bien visto por la mayor parte de los encuestados, con resultados que rondan el 70% en los dos grupos.

Las peticiones

Cabe destacar, además, que para la mayoría de los fumadores (58,4%) la medida que recomendaría para reducir el consumo de tabaco sería un aumento de las campañas de sensibilización; seguida de la financiación de tratamientos contra el tabaquismo. Para los no fumadores y los exfumadores, sin embargo, la reducción de espacios donde se permita fumar, es la clave para abandonar este hábito, con porcentajes del 81,3% y del 72,5%, respectivamente.

Coinciden con esta visión la mayor parte de las sociedades médicas, que este jueves han vuelto a pedir al Gobierno que amplíe los espacios sin humo, incremente el precio del tabaco y proteja más a los menores. Y es que el tabaco también es una "pandemia", según ha subrayado el presidente de SemFYC, Salvador Tranche, quien ha recordado que anualmente en torno a 52.000 personas fallecen prematuramente por el consumo de tabaco, mientras la pandemia se ha cobrado la vida de más de 79.800 personas en España. Si bien, gracias a la campaña de vacunación, se vislumbra un horizonte con menos decesos. Por eso, el doctor ha considerado que la "pandemia silenciosa del tabaco es más letal y más duradera que la Covid".

Además, la combinación de tabaco y coronavirus es peligrosa, dado que el consumo de nicotina, en cualquiera de sus formas, empeora el curso de las enfermedades respiratorias y existe un riesgo 1,45 veces más alto de desarrollar la Covid de forma grave entre los fumadores.

16 tipos de cáncer

A su vez, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, ha explicado que "el tabaco está relacionado con 16 tipos de cáncer, ya que tiene unas 70 sustancias cancerígenas". Según cálculos de este colectivo, si nadie fumara, se reducirían hasta un 30% la aparición de tumores malignos. Reyes ha incidido en la necesidad de endurecer la ley del tabaco, específicamente en todos aquellos espacios donde pueda haber menores, lo que a su juicio "reduciría el inicio del consumo en los más jóvenes".

Asimismo, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), integrado por 38 sociedades científicas y otras agrupaciones, ha insistido en los efectos nocivos de las nuevas formas de consumo de nicotina, como los cigarrillos eléctricos o las pipas. Según la OMS, estos nuevos formatos también tienen efectos nocivos en pulmones, corazón y vasos sanguíneos.