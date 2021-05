Vacunas contra variantes: la ciencia va (aún) ganando

“Todas las variantes del virus de la COVID-19 que han surgido hasta el momento responden ante las vacunas disponibles y aprobadas”, afirmó Henri Kluge, director regional para Europa de la OMS, en una rueda de prensa sobre la evolución de la pandemia en el continente, donde los nuevos casos han caído un 60% en el último mes. Pero este progreso, precisó, es “frágil” y hay precedentes de que una evolución positiva se puede revertir rápidamente.

El optimismo de Kluge respecto a las vacunas ha sido cuestionado por algunos científicos. También ayer, el prestigioso “New England Journal of Medicine” publicaba un estudio que concluye que la vacuna de AstraZeneca no es eficaz frente a la COVID19 leve y moderada causada por la variante sudafricana (B.1351). Esta investigación sudafricana no incluye datos sobre eficacia frente a enfermedad grave. En concreto, el estudio fija la eficacia entre el 10% y el 20% para la variante sudafricana. Alcanzó un 75% en una fase temprana del ensayo, antes de que emergiera esta variante. Hay que recordar que Sudáfrica suspendió la vacunación con AstraZeneca a principios de febrero.

A la vista de estos resultados, el epidemiólogo norteamericano Eric Feigl-Ding señaló ayer que el jefe de la OMS para Europa “está equivocado” al realizar una afirmación tan tajante sobre la eficacia de todas las vacunas sobre las variantes del SARS-CoV-2. Otros expertos, como el doctor en Biología Molecular español Juan José Manclús, cuestionaron la importancia del estudio, al no haberse respetado el intervalo óptimo de 12 semanas entre dosis y basarse en datos estadísticos de muy baja incidencia de casos.

Como dice el investigador Gorka Orive, las vacunas están funcionando por encima de las expectativas iniciales: “No solo tienen eficacia altísima frente a la enfermedad grave (incluso la inducida por variantes), también están frenando los contagios al bloquear la transmisión asintomática”. Sin embargo, queda mucho por investigar sobre las variantes, y los expertos no descartan que en el futuro pueda aparecer una cepa que escape a la inmunidad inducida por las vacunas.

Más allá de la teoría hay algún caso inquietante en la vida real, como el de las islas Seychelles. Este archipiélago turístico en el Índico, al noreste de Madagascar, es uno de los países con mayor índice de vacunación del mundo: tiene un 71% de su población vacunada con una dosis y el 62% con la pauta completa. El 57% recibió la vacuna china de Sinopharm y el 43% la de AstraZeneca. Pese a ello, ha sufrido un notable aumento de casos de COVID-19 que ha obligado a imponer de nuevo algunas restricciones. El 37% de los nuevos casos y el 20% de los hospitalizados corresponden a personas totalmente vacunadas.

La experta en enfermedades infecciosas Raina MacIntyre, profesora de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), ha escrito un artículo en “The Conversation” en el que aborda el rebrote en estas islas. Lo atribuye a cinco posibles causas: que no se haya alcanzado la humanidad de grupo; que esta sea inalcanzable por la escasa eficacia de las vacunas usadas; que variantes de escape sean predominantes; que se propague la variante india B.1.617; o que interrupciones de la cadena del frío hayan inutilizado las vacunas.

MacIntyre señala que hay indicios de que en Seychelles circulan las variantes sudafricana e india, pero que es necesaria una mayor secuenciación. En cualquier caso, y en referencia a AstraZeneca y a la cuestionada Sinopharm, advierte que “utilizar vacunas de menor eficacia significa que será necesario vacunar a más personas. Si la vacuna tiene una eficacia del 60 por ciento, el porcentaje [de población] aumenta al 100 por ciento”. “Necesitamos vacunas de alta eficacia para alcanzar la inmunidad de grupo”, dice la experta.

Las vacunas están ganando la batalla, pero las variantes, presentes y futuras, son armas secretas que es preciso continuar vigilando.

El caso de Seychelles