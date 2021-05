Malestar por el perjuicio de la duda

“No me parece serio. Como paciente, ¿en base a qué tomo la decisión para elegir entre AstraZeneca o Pfizer?”

“No me parece serio. Es como ir al médico y que te dé a elegir entre dos medicamentos para tratar tu enfermedad. Yo, como paciente, ¿en base a qué tomo la decisión para elegir entre uno y otro?”. Con esta reflexión, el presidente del Colexio de Ópticos de Galicia, Alex Dubra, opinaba ayer sobre la propuesta del Ministerio de Sanidad de depositar en la población vacunada con AstraZeneca (primera dosis) la decisión de si recibir la segunda dosis de AstraZeneca o de Pfizer.

Conocidos los resultados del estudio Combivacs del @SaludISCIII ,sobre el uso devacuna Pfizer en quienes recibieron una primera dosis de Astra Zeneca,queda claro que no ofrece base suficiente para aplazar o descontinuar el uso de una segunda dosis con Astra Zeneca en <de 60 años. — Daniel Lopez Acuna (@lopezacunad) 18 de mayo de 2021

Para Dubra, “nos falta mucha información. No pueden descargar en las personas sin conocimientos qué vacuna elegir. Es irresponsable”. No obstante, señaló que “lo ideal sería recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Hablo por mí, no como presidente del Colegio”.

En el sector de la enseñanza, desde el sindicado independiente ANPE, su presidente, Julio Díaz, coincide con el presidente de los ópticos gallegos en que “muchos profesores creen que se debe recibir la segunda dosis de la misma farmacéutica” que la primera, en su caso, AstraZeneca.

Pues si es cierto que los de la Ponencia de Vacunas, los de la Comisión de Salud Pública y los técnicos de la AEMPS no están de acuerdo con la decisión del Ministerio en relación a la vacuna de AZ deberían manifestarlo públicamente y desmarcarse de la decisión política. — Cecilia Calvo Pita (@ceciliacalpi) 18 de mayo de 2021

No obstante, recalcó que este colectivo –docentes– “no tiene conocimientos científicos para determinar qué es bueno o no en la vacunación. Por eso, no entendemos que el Ministerio de Sanidad diga que cada uno haga lo que quiera. Hay una dejadez de funciones que no tiene ni pies ni cabeza. Las autoridades sanitarias y políticas deberían coordinarse y mostrar con claridad qué hacer e informar de cuáles son los pros y los contras”.

Tras estas observaciones, Díaz reconoció que “el profesorado está muy cabreado” y que tampoco entiende por qué ha de facilitar autorización firmada a la segunda dosis (en Galicia, la Xunta la exigirá tanto para la de AstraZeneca como para la de Pfizer).

Creo que hoy es buen día para recordar esto. https://t.co/TKn2pr1rqN — Jose Gomez Rial (@gomez_rial5) 18 de mayo de 2021

Otro colectivo enojado, y mucho, es el de la Policía Nacional. El presidente del sindicato SUP en Galicia, Roberto González, recordó que recibieron la primera dosis de AstraZeneca si eran menores de 56 años, por lo que la propuesta de aceptar la segunda dosis de Pfizer les parece “que no tiene sentido común. Somos partidarios de recibir la misma marca porque es de lo que hay evidencia científica”, ya que entienden que el estudio CombivacS, en el que el Instituto Carlos III probó la eficacia de complementar la vacunación con una segunda dosis de Pfizer tras la primera de AstraZeneca, no les convence por el reducido número de personas con el que se realizó y por otras consideraciones. En cuanto al consentimiento firmado, indicó que “hay que ver los términos del mismo”.

“Quedan 400 agentes de la Policía Nacional de Galicia por recibir la primera dosis” Roberto González - Presidente de SUP

Pero esta no es la única preocupación de la Policía Nacional gallega. Roberto González recordó que restan” 400 agentes de este cuerpo por recibir la primera dosis” (bien porque se encontraban en incapacidad laboral cuando los citaron; bien porque hubo errores en la citación o porque no acudieron en la primera citación y no hubo una segunda).

FARO pidió la opinión del cuerpo de bomberos de Vigo, pero una fuente declinó responder. Señaló que era una cuestión “personal” de cada miembro. Desde el Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Val Miñor indicaron que no tenían información y que no sabían cómo iban a hacer aún.

A título individual, se pronunció el fisioterapeuta Jonatan Martínez, de Lence&Martínez, de Vigo. Los fisioterapeutas también recibieron AstraZeneca en la primera dosis. Para este sanitario, atendiendo a lo indicado por la Agencia Europea del Medicamento y otros organismos, “lo más adecuado es completar la vacunación con la misma marca inicial, si no tendríamos dos vacunas con acción diferente sin complementar ninguna de la dos”. En cuanto al consentimiento firmado, señaló que “hay muchas intervenciones médicas que te lo piden, informando de los posibles riesgos”.