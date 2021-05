Los expertos no tienen dudas

El estudio del Instituto Carlos III recibe críticas por parte de la comunidad científica

Los resultados del estudio CombivacS del Instituto de Salud Carlos III que defiende completar la vacunación de la gente que recibió la primera dosis de AstraZeneca contra el coronavirus con una segunda del laboratorio Pfizer ha provocado que parte de la comunidad científica critique la investigación por la rapidez en ser realizada, el reducido número de personas participantes, la falta de revisión de pares y la duda de que realmente sea seguro y eficaz mezclar dos vacunas diferentes.

La comunidad científica tampoco entiende que las autoridades sanitarias y políticas dilaten tanto la decisión de qué hacer con el más del millón y medio de personas expectantes –unas 60.000 en Galicia– pendientes de: bien recibir la segunda de dosis de AstraZeneca o bien completar la pauta con Pfizer. El Gobierno estatal no marca ni asegura un procedimiento común para todos y, durante la mañana de ayer, desde la Xunta, señalaban que había que esperar a un nuevo informe y reunión de las comunidades para tomar una decisión firme y establecer el proceso.

“Apoyamos que se debería usar la segunda dosis de AstraZeneca” África González - Catedrática de inmunología

Mientras tanto, la población presta atención a los científicos ajenos al Carlos III para saber qué ocurre y a qué atenerse. La inmunóloga y catedrática de la Universidade de Vigo África González explica que “desde la Sociedad Española de Imunología (SEI) –que ella presidió– hemos apoyado siempre que se debería usar la segunda dosis de AstraZeneca”.

En declaraciones a este periódico, González señala que “los estudios clínicos demostraron eficacia y seguridad y los raros casos de trombos detectados ocurrían tras la primera administración”.

En cuanto a la propuesta del Instituto Carlos III de apoyar una segunda dosis con Pfizer para los que recibieron primero AstraZeneca, González puntualiza que “hay que decir que se han descrito más efectos secundarios leves con la combinación. Esto podría estar indicando una respuesta inmunitaria más potente al mezclar vacunas”.

La catedrática gallega ofrece dos comentarios a favor del estudio. En el primero, ve como “positivo que demuestra que las personas que reciben AZ y luego Pfizer desarrollan una buena respuesta inmunitaria con anticuerpos tras la segunda dosis de Pfizer”. Esto significa que “potencia bien la respuesta inmunitaria iniciada con la primera vacuna”.

El segundo punto a favor es que “confirma lo que ya se había mostrado en el estudio británico (que también combinó dosis de diferentes laboratorios) de que hay efectos secundarios leves, aunque frecuentes (fiebre, dolor en el brazo)”.

No obstante, África González también opina sobre los aspectos que menos le han gustado de la investigación del Carlos III: “Se han incluido pocos pacientes, por lo que no se puede afirmar lo mismo que se ha hecho con los miles de pacientes que se incluyeron con AstraZeneca. Han faltado grupos de estudio, como por ejemplo comparar personas con las dos dosis de AZ, con dos dosis de Pfizer, Pfizer-AZ y AZ-Pfizer, y el número de personas ha sido bajo”.

Como científica perteneciente a la SEI, recuerda que esta sociedad no ha participado en el estudio del Instituto Carlos III pero que la opinión de la SEI es que “los resultados son parciales, con poco número de personas incluidas y se deberían haber incluido a más grupos de estudio. No son suficientes como para afirmar datos de seguridad, comparados con los miles de personas que recibieron las dos dosis de AZ”.

Según su punto de vista, la investigación iniciada “en Inglaterra forzó a España a hacer uno similar, pero comenzó tarde, y esto ha llevado a mucha incertidumbre a las personas que recibieron la primera dosis. Se ha creado una alarma innecesaria, y se ha alargado el tiempo de inoculación”.

“Se debería seguir la recomendación de la EMA y OMS” López Acuña

Para el doctor gallego Daniel López Acuña, “por loable que sea el estudio” posee “limitaciones metodológicas” y “no da respuesta al temor infundado de que sea inseguro” descontinuar una segunda dosis de AstraZeneca, señala en tuits.

Conocidos los resultados del estudio Combivacs del @SaludISCIII ,sobre el uso devacuna Pfizer en quienes recibieron una primera dosis de Astra Zeneca,queda claro que no ofrece base suficiente para aplazar o descontinuar el uso de una segunda dosis con Astra Zeneca en <de 60 años. — Daniel Lopez Acuna (@lopezacunad) 18 de mayo de 2021

También critica que “no permite detectar efectos secundarios de baja frecuencia”. Para Acuña, la Comisión de Salud Pública debería “seguir las recomendaciones y ficha técnica de la EMA y las de la OMS” y aprobar el uso de la segunda dosis de AstraZeneca entre los menores de sesenta.

“Con todas estas idas y venidas es normal que la gente tenga dudas” Federico Martinón - Asesor de la OMS

Otro experto que opina sobre la disyuntiva es el doctor del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud Federico Martinón. Para él, “lo más sencillo, lo más lógico para alcanzar la mayor tasa de vacunación lo antes posible es completar la pauta vacunal con la misma vacuna”.

No obstante, matiza que “si la decisión final es otra tampoco supone un riesgo importante y no debería ser un problema, pero insisto desde la perspectiva lógica, basándonos en los datos científicos y la experiencia acumulada de millones de pautas administradas de AstraZeneca parece lo más lógico”. A este respecto, indica que no es algo que solo diga él, sino que así es avalado por la Agencia Europea del Medicamento, la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de las sociedades científicas.

Pues si es cierto que los de la Ponencia de Vacunas, los de la Comisión de Salud Pública y los técnicos de la AEMPS no están de acuerdo con la decisión del Ministerio en relación a la vacuna de AZ deberían manifestarlo públicamente y desmarcarse de la decisión política. — Cecilia Calvo Pita (@ceciliacalpi) 18 de mayo de 2021

“Es de lo que tenemos más datos (dar la segunda dosis de la misma farmacéutica) de seguridad y eficacia. Sabemos que funciona y que funciona muy bien, ¿para qué nos vamos a complicar? No obstante, cada comunidad autónoma es soberana y hay que acatar lo que decidan”, añade

“¿Qué se hará?”, pregunta, para inmediatamente dar respuesta: “no lo sé, las autoridades son las que tienen la última palabra”.

Respecto a la decisión que deben tomar Gobierno central y ejecutivos regionales, el jefe de Pediatría del CHUS deja claro que “hay decisiones técnicas que tienen en cuenta otros factores que yo no soy capaz de explicar o de rebatir”.

“Mensaje de tranquilidad”

Martinón reconoce que “todas estas idas y venidas” con las pautas de vacunación “es normal que la gente tenga dudas”, de ahí que que sea preciso “transmitir un mensaje de tranquilidad”, al tiempo que confirmó que “vamos a hacer lo que nos digan las autoridades”.

Para él, habría que “vacunarse lo antes posible”. Esa debería ser “la verdadera prioridad” en la que deberían estar “todos de acuerdo” independiente de si es con una u otra vacuna. “A día de hoy no tenemos datos objetivos de que una vacuna sea mejor que otra. Tenemos que usarlas atendiendo a sus fichas técnicas oficiales”, añade.

“Señores políticos, no utilicen instituciones para avalar decisiones injustificables” José Gómez Rial - Inmunólogo del CHUS

Otros científicos son más críticos que Martinón y González. Daniel López Acuña señala en su Twitter que el estudio CombivacS “no ofrece base suficiente para aplazar o descontinuar el uso de una segunda dosis con AstraZeneca en menores de 60 años”.

También en Twitter, José Gómez Rial, inmunólogo del Hospital Clínico de Santiago, apunta: “Señores políticos por favor, no utilicen las instituciones que tanto respetamos para avalar decisiones injustificables desde el punto de vista científico”, en cuanto a la recomendación de administrar la vacuna de Pfizer a los que recibieron ya la primera dosis de AstraZeneca.