Las trans se quedan sin hormonas

“Este desabastecimiento no es algo extraordinario, sino que se repite cada poco tiempo. Unas veces no hay tratamientos hormonales feminizantes y otras faltan los masculinizantes. Hace un año y medio o dos años ya nos pasó lo mismo”, afirma Cristina Palacios, presidenta de la Asociación de Familias de Menores Trans Arelas.

La responsable de este colectivo asegura que este desabastecimiento cíclico provoca gran incertidumbre y ansiedad a muchas mujeres y hombres trans, ya que aunque todos las terapias hormonales de sustitución persiguen los mismos efectos, cada uno presenta sus efectos secundarios y no siempre son tolerados de la misma forma. “Sabemos que el problema del desabastecimiento no es exclusivo de estos tratamientos y que sucede lo mismo con otros. El problema de las hormonas que les prescriben a las chicas y a los chicos trans es que no hay mucha variedad y que a veces notan mucho el cambio de unas a otras. A muchas personas trans les genera una gran ansiedad que les cambien la medicación o la posibilidad de que quedarse sin hormonas, aunque le digan que siempre tendrán un sustitutivo”, insiste.

Gran retraso

Según fuentes farmacéuticas, en Galicia desde hace un tiempo no hay existencias de los medicamentos por vía oral (Estradiol Meriestra, Climen y Progyluton compuestos por estradiol monocomponente o asociado con ciproterona) y en estos momentos solo está disponible el Estradiol en parches (Estradot y Estraderm matrix), que no está dentro de la cartera de medicamentos de la Seguridad Social. Los únicos parches de Estradiol financiados por el Estado son los de Evopad, de los que tampoco hay existencias. actualmente.

El desabastecimiento de algunos de estos fármacos se produce desde el pasado mes de enero, como es el caso del Climen, que no se prevé que vuelva a estar disponible hasta finales de enero del próximo año. El resto de fármacos faltan de las boticas desde el pasado mes de marzo o principios de este y se espera que se restablezca el suministro antes de que finalice el verano, con excepción de los parches de Evopad, que no se aguarda hasta el 30 de enero de 2022.

"A muchas personas trans les genera una gran ansiedad que les cambien la medicación" Cristina Palacios - Presidenta de la Arelas

Esto quiere decir que las mujeres trans que quieran seguir hormonándose tendrán que recurrir a otros tratamientos con valerato de estradiol no financiados por la Seguridad Social, con el coste que esto supone. “Muchas personas no pueden permitirse pagar estos medicamentos y muchas veces, quien cambia de tratamiento tampoco está a gusto, cuando muchas veces el desabastecimiento es una cuestión de abaratamiento de costes”, se queja Palacios.

Serios problemas

La suspensión o el seguimiento irregular de estos tratamientos puede conllevar serios problemas de salud, tanto física como psicológica. A pesar de esto, el desabastecimiento de los tratamientos hormonales parece haberse convertido en una constante. “Parece que las personas trans no interesan a nadie”, se lamenta.

Arelas ha solicitado una reunión con los representantes del Sergas para abordar, entre otros aspectos, el de este desabastecimiento cíclico de estos tratamientos. “Hay una opacidad vergonzosa sobre todo lo referido a la transexualidad. Pedimos datos a la unidad de atención de transexuales de Santiago a través del portal de transparencia de la Xunta y no nos ha contestado, por lo que hemos puesto una queja a la Valedora do Pobo”, afirma.