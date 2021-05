Caos autonómico, también por la mascarilla

Primero fue el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el que emplazó al Gobierno a posicionarse sobre la conveniencia de eliminar la mascarilla en exteriores en julio o agosto, una relajación que el portavoz saintario del Gobierno, Fernando Simón, dijo el lunes que sería “muy probable” en “no muchos días”. Cataluña se muestra a favor, mientras que Andalucía, Madrid y País Vasco se oponen.

Feijóo reiteró ayer la postura de la Xunta al subrayar que el alivio del uso de la mascarilla al aire libre sería “cuestión de semanas”, no de días, como dijo Simón, y condicionado al aumento de la vacunación, la reducción de los casos y de la presión hospitalaria, y que la mortalidad empiece a ser “excepcional”. Recordó que la retirada de la mascarilla al aire libre no significa que no haya que llevarla “siempre en el bolsillo” para usarla “en el transporte público, en un bar o en lugares cerrados”. “Lo lógico”, dijo, será que haya que utilizarla “probablemente en todo lo que queda de 2021”.

En idénticos términos se pronunció el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, favorable a quitarla en “paseos por exteriores amplios como el litoral o el monte”, aunque “siempre con el mecanismo” de que nos la volvamos a poner al cruzarnos con no convivientes.

Cataluña se mostró también a favor, basándose en otros países que ya han alcanzado niveles de inmunización más altos.El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, dijo que es partidario de quitarla en espacios naturales, como playas, pero “cuando corresponda”.

Sin embargo, los consejeros de Salud de Andalucía y Madrid se mostraron contrarios a abrir ahora este debate, y desde el Gobierno vasco señalaron que solo se podrá flexibilizar el uso de la mascarilla cuando gran parte de la población haya recibido la pauta completa de vacunación, y rechazaron hacer “especulaciones”.

La regla “2 de 3” de una científica para evitar riesgos

Para minimizar el riesgo de contagio hay que cumplir al menos dos de estas tres condiciones: mascarilla, distancia y aire libre. Es lo que propone la investigadora estadounidense Linsey Marr, ingeniera experta en transmisión viral de la Universidad Virginia Tech (EE UU) y una de las primeras voces científicas que apuntó al contagio aéreo del COVID-19. Así lo ha resumido en “The New York Times”: “Si estás al aire libre, debes mantener distancia o llevar mascarilla”, ha dicho. “Si no estás al aire libre, debes mantener distancia y mascarilla. Así es como he estado viviendo durante el último año. Todo se reduce a mi regla de dos de tres”.

Jiménez: “Ir sin ella cerca de gente es arriesgado, también al aire libre”

El científico español de la Universidad de Colorado (EE UU) José Luis Jiménez, uno de los mayores expertos mundiales en aerosoles, advirtió ayer que, incluso en el aire libre, “si se está muy cerca de otra gente, ir sin mascarilla es una situación de riesgo”. Jiménez reiteró que “casi el 80 o el 90% de la gente no lleva bien puesta la mascarilla”, y que el problema es que “no se ajustan bien”, lo que deja pasar aire sin filtrar y facilita la tranmisión aérea del coronavirus. “En España no he visto a ningún político que la lleve bien puesta. Es gente que tiene acceso a los expertos y que tendría que usar buenas mascarillas y llevarlas bien selladas”, dijo Jiménez, catedrático de Química y Ciencias Ambientales, en declaraciones a la radio catalana RAC 1. Añadió que “las mascarillas más efectivas son las elastoméricas”, cuyo borde de silicona permite que “se enganchen a la cara y sellen bien”.