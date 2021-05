Vigo será este 17 de maio o epicentro dos actos conmemorativos do Ano Xela Arias, unha efeméride na que se implican numerosas institucións e entidades de toda Galicia para divulgar a súa figura e obra e estender a celebración das Letras Galegas por todos os recunchos do territorio.

O acto da Xunta será no IES Castelao en Vigo, centro no que a propia Arias estudou de moza. En concreto, será a partir das 11,30 horas e contará coa presenza do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ademais de representantes de numerosas institucións do país e unha actuación musical sobre poemas da autora.

Posteriormente, a Real Academia Galega celebrará ás 13.00 horas o plenario extraordinario con motivo do Día das Letras Galegas no Auditorio Mar de Vigo, coa participación de Marilar Aleixandre, Ana Romaní e Manuel Rivas.

No evento tamén se poderá gozar das actuacións musicais de Mónica de Nut, Pablo Carreira e Fernando Abreu, intérprete que comezara a preparar un espectáculo poético-musical con Xela Arias pouco antes do seu falecemento en 2003.

Precisamente, o Consello da Cultura Galega celebrará o día anterior o concerto que cada ano promove en datas próximas ao Día das Letras Galegas, neste caso o domingo no Auditorio Mar de Vigo.

A páxina web do Consello da Cultura Galega e a CRTVG retransmitirán en directo o evento, que tamén poderá visualizarse o 17 de maio na segunda canle da TVG.

Laura LaMontagne e PicoAmperio ofrecerán un ambiente de ‘hip hop’, con DJ ‘set’, mentres o videocreador Borja Bernárdez executará as luces creadas de modo específico para o concerto en colaboración co deseñador Raúl Silva. Uqui Permui creou o cartel do evento, que finalizará co Himno de Galicia, que se adaptará á estética da cita.

Vigo tamén acolle hoxe, ás 20,00 horas, o espectáculo “Vencerse é cousa de se tratar”, do propio Fernando Abreu, no Auditorio Municipal.

O Goberno local impulsa á súa vez un programa de actividades dirixidas a toda a familia, que incluirán sesións de contacontos, xogos de letras ou recitais que se desenvolverán ao longo da semana no auditorio ou a biblioteca municipal, entre outras.