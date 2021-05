O COVID matou máis en Galicia en 14 meses cós accidentes de tráfico en 15 anos

Tras pasar a barreira dos 2.400 óbitos, a pandemia sumou outra das súas macabras marcas: en 14 meses xa morreron máis pacientes diagnosticados co COVID-19 que nos últimos 15 anos en accidentes de tráficos polas estradas da comunidade. En concreto, en sinistros viarios perderon a vida entre 2005 e 2020 un total de 2.398 persoas.

Estabilidade pandémica

A presión hospitalaria derivada da pandemia do COVID-19 rexistra este luns un leve repunte, cun total de 176 persoas ingresadas co virus, o que supón tres máis respecto ao día anterior, cando se cumpriu a primeira semana desde a finalización do estado de alarma, e a consecuente caída do peche perimetral e o toque de queda en toda Galicia.

No entanto, de acordo coas cifras publicadas pola Consellería de Sanidade, con rexistros até as 18.00 do domingo, os casos activos xa encadean cinco días de caída e sitúanse en 2.789 (-43), o que significa que as altas superan aos novos diagnósticos de coronavirus. Mentres, detectáronse 107 novos contagios nas últimas 24 horas, fronte aos 126 do día anterior.

En canto á presenza de enfermos de COVID nos hospitais galegos, os datos das últimas horas arroxan que as cifras se incrementaron lixeiramente tanto nos hospitalizados en planta, que son 139 (+1) como nas UCI, nas que hai 37 pacientes (+2).

Por áreas sanitarias, o número de hospitalizados descendeu en Vigo, con 49 ingresados (-1), ao subir en un os pacientes en planta; na Coruña-Cee, con 44 hospitalizados (-2), onde hai 9 en coidados intensivos (+1) e 35 en planta (-3); e en Ferrol, con 5 hospitalizados (-1), após aumentar os pacientes en UCI (+1) e baixar os hospitalizados (-2).

No lado oposto sitúanse as áreas de Santiago-Barbanza, que contabiliza 23 ingresados con covid (+3), con tres pacientes máis en planta; Pontevedra-O Salnés, con 27 hospitalizados (+2), onde se manteñen os pacientes en UCI; e Ourense, con 16 ingresados (+2), onde o aumento foi en pacientes en planta.

Pola súa banda, a área de Lugo-A Mariña-Monforte, mantense por terceiro día consecutivo sen cambios, con 10 hospitalizados.

Casos activos á baixa

No relativo aos casos activos do COVID, descenderon por quinto día consecutivo, de forma que este luns sitúanse nun total de 2.789, o que supón 43 menos que no día anterior.

Esta baixada replícase en practicamente todas as áreas sanitarias. Tan só repuntou a área de Ourense-Verín-Ou Barco, até os 223 pacientes (+12), mentres que a de Ferrol mantense sen cambios, con 87.

Porén, as cifras descenderon nas áreas de Pontevedra-O Salnés, até os 426 (-26); en Vigo, con 828 (-21); en Santiago-Barbanza, con 424 (-4); na da Coruña-Cee, con 626 (-2); e en Lugo-A Mariña-Monforte, até os 175 casos activos (-2).

Menos contaxios

Así mesmo, en toda Galicia detectáronse nas últimas 24 horas 107 novos contagios de coronavirus a través de calquera tipo de probas -99 dconfirmados cunha PCR-. Esta cifra é a máis baixa dos últimos 8 días e implica un descenso de 19 con respecto á xornada previa.

Do total das infeccións rexistradas, a área sanitaria da Coruña suma 28 novas, seguido de Vigo, con 23. Por detrás sitúase Santiago, que notificou 22, a de Ourense 19, Pontevedra 10 e Lugo 5. Mentres, Ferrol non notificou ningún cambio.

Desta maneira, os contaxiados desde o inicio da pandemia en toda Galicia elévanse a 124.940, dos que 30.113 corresponden á área da Coruña; 24.455 á de Vigo; 19.615 á de Santiago; 15.564 á de Ourense; 14.036 á de Pontevedra; 12.638 á de Lugo; e 8.519 á de Ferrol.

Taxa de positividade

Desde o inicio da pandemia, Galicia realizou 2.174.358 PCR, o que supón que nas últimas 24 horas fixéronse 6.359 probas.

Pola súa banda, a taxa de positividade -porcentaxe de infeccións por test PCR realizados- experimentou un importante descenso, até o 1,69 % e segue por baixo do 5 % que a Organización Mundial da Saúde (OMS) fixa para dar por controlada a pandemia. A última vez que a Comunidade galega excedeu esta barreira foi o 15 de febreiro.