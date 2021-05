El limbo de AstraZeneca toca a su fin

La incertidumbre de 60.000 gallegos menores de 60 años a los que se les administró la primera dosis de AstraZeneca está cerca de acabarse. La Comisión de Salud Pública, integrada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, anunciará esta semana si la segunda dosis será también de AstraZeneca o de otra compañía, probablemente Pfizer. La ministra Darias no ha adelantado en qué día se reunirá, pero se da por seguro que será mañana, martes. La decisión de demorar la vacunación y esperar a un ensayo español sobre la combinación de vacunas ha estado envuelta en la polémica, no solo política –Galicia se ha opuesto, mientras que Madrid y Andalucía advirtieron que seguirían vacunando con AstraZeneca si no se tomaba ya una decisión–, sino también científica.