Un estudio constanta que pacientes graves de COVID pierden masa gris en el cerebro

El neurólogo gallego Manuel Arias explica que los investigadores italianos hicieron TAC a enfermos para analizar el grosor de la materia gris del cerebro. “Lo que encontraron en aquellos pacientes que tuvieron fiebre o recibieron oxígeno o estuvieron agitados fue que en la parte frontal de la corteza cerebral –que tiene que ver con el razonamiento lógico, la memoria de trabajo– y el lóbulo temporal –con el que está muy conectado y que tiene que ver con el lenguaje– presentaban una mayor atrofia en esas áreas. Es decir más discapacidad, lo que midieron empleando la escala de Rankin”, detalla el doctor gallego.

En el estudio, explican que el virus puede afectar al cerebro de varias formas. Una sería por invasión directa (pérdida de olfato que no suele ser grave, aunque también hay casos de encefalitis, encefalopatía).

Otra sería indirecta por la tormenta de citoquinas. “Ellos piensan que la atrofia de la parte fronto-temporal tiene que ver con la gravedad de la respuesta inflamatoria”, aclara el jefe de Neurología del Complexo Hospitalario de Santiago (CHUS).

Esto explicaría por qué “algunos enfermos que tenían una demencia incipiente, tras sufrir el COVID-19 empeoraron mientras en otros se les adelantó la enfermedad”.

Manuel Arias añade que los resultados evidencian que, con la dolencia del SARS-CoV-2, “el cuerpo sufre un estrés importante. Por eso, el estudio está publicado en la revista ‘Neuriobiology of stress’, neurobiología del estrés”.

El neurólogo recuerda que “el cerebro interviene en la percepción y vivencia del dolor, el estado anímico, la memoria y razonamiento.

Preguntado el doctor gallego acerca de si la masa gris cerebral perdida se puede recuperar, Arias respondió que “raramente”. No obstante, recordó el caso de un marinero de origen alemán que se casó una mujer gallega y se vino a vivir a Galicia. “Este hombre –explica– bebía una caja de cerveza diaria. Ingresó por una cardiopatía y manifestaciones musculares. Al estudiarlo, vimos bastante atrofia en el cerebro, sobre todo en la zona frontal. Él no tenía constancia del deterioro que se autoproducía de tanto beber. Conseguimos con la mujer que dejase de hacerlo. Al cabo de un año le repetimos la resonancia y había recuperado la atrofia frontal que tenía”.

Sin embargo, esta recuperación no se da en todos los casos de pérdida de materia gris. En las personas con esclerosis múltiple, “vamos viendo cómo se atrofia el cerebro. Algunos tratamientos son significativos para pararla o enlentecerla” lo que no supone readquirirla.

No hay que olvidar que el cerebro sigue siendo a día de hoy un gran misterio. “A veces, ocurre que ves en la imagen del cerebro de alguien una atrofia significativa sin que tenga repercusiones en su vida; mientras que otros no parecen tener tanta atrofia y sufre una gran discapacidad”, señala Arias.

Por último, recuerda que el equipo italiano no es el único que ha investigado este factor de estrés. En Málaga, varios doctores están estudiando las repercusiones en el deterioro cognitivo a largo plazo.

El estudio está siendo realizado por el servicio de Neurología del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Incluso meses después de la fase aguda, uno de los efectos neurológicos que se detecta en pacientes que desarrollaron COVID-19 es el déficit cognitivo que se plasma en dificultades en la memoria así como en el procesamiento de la información lo que puede acabar siendo limitante especialmente a partir de los 65 años, según explicó el neurólogo José Antonio Reyes al Diario Independiente de Contenido Enfermero.

Los distintos trastornos que pueden registrar las personas que tienen COVID o que lo padecieron recientemente abarcan desde los fallos de memoria antes citados a lentitud de pensamiento, pasando por problemas para la concentración, ansiedad, depresión o cambios de humor, además de las ya conocidas pérdida o alteración del gusto u olfato, dolores de cabeza, fatiga mental y física así como intolerancia al ejercicio.

"Las secuelas COVID recuerdan en cierta manera a la fibromialgia"

Manuel Arias nació en Cenlle, Ourense. Este año le otorgaron el Premio SEN Enfermedades Neurológicas por su labor científica. Es un experto en fibromialgia, esclerosis múltiple, ataxia y ahora, en los efectos neurológicos del COVID-19.

–Una paciente de COVID-19 me explicó que varios meses después de la enfermedad sigue sin haber recuperado de todo su capacidad cognitiva aunque ha avanzado mucho.

–Esta es una enfermedad que tiene que ver con una inflamación que existe en el organismo. Las secuelas de los casos de COVID que quedan se parecen en cierto modo a las manifestaciones de la fibromialgia. Una de las características del síndrome postCOVID es la “fog mind”, niebla mental (embotamiento), lo que en cierta manera me recuerda a algún efecto de la fibromialgia.

–¿Cuáles son las novedades en esta última?

–Hay una nueva escala (de diagnóstico) que le da más importancia a otros trastornos como la alteración del sueño, estado de ánimo, quejas cognitivas, la funcionalidad en la esfera sexual.

–¿Habría que dirigir el estudio a otros campos?

–Echo de menos la investigación en el campo de la inflamación. Hay una fibromialgia aislada pero hay otra que está en el lupus, en la artritis reumatoide, en la esclerosis múltiple.

–Por cierto, ¿qué avances hay en esclerosis múltiple?

–Es una enfermedad en la que se ha avanzado mucho. Principalmente, se registra en países ricos. Donde más prevalencia presenta es en Escandinavia, costa este de Estados Unidos... aunque en España se ha ido incorporando bastante. Los tratamientos para modificar esa respuesta inmune que la producen son cada vez más sofisticados. Los médicos, además, se dieron cuenta de que no se puede esperar. No se puede decir que la persona enferma tuvo un brote, que recuperó bastante bien y ya está. No es lo mismo un brote en la médula que en una zona pequeña del cerebro.

–¿Qué recomienda usted para tratarla?

–Hay dos maneras de tratar la esclerosis múltiple. Una consiste en dar un tratamiento potente para aplacar la respuesta inmunitaria grave e ir manejando las cosas. Esta propuesta difiere respecto a lo que se hacía antes, que era empezar por un tratamiento suave. Cuando están destruidas las neuronas, no hay vuelta atrás. Creo que hemos ido aprendiendo a tratar mejor esta enfermedad. El pronóstico cambió respecto a finales del siglo XX.

–En la esclerosis múltiple, ¿ejercicio y fisioterapia pueden ayudar?

–Sí. En enfermedades neurodegenerativas nosotros recomendamos el ejercicio físico. En enfermedades como el párkinson o alzhéimer es fundamental. Genera unos factores neurotróficos que ayudan a detener la muerte neuronal. En la esclerosis múltiple ocurre lo mismo.

–¿Qué líneas de investigación está desarrollando?

–Íbamos a realizar un ensayo terapéutico sobre la ataxia espinocerebelosa 36 (SCA36) –una nueva variante de Ataxia Espinocerebelosa Autosómica Dominante, también bautizada como ataxia de Costa da Morte– con enfermos de otras áreas sanitarias. Sin embargo, se deshizo el grupo de estudio porque la doctora que llevaba Biología Molecular se marchó al área de A Coruña. Por eso, está un poco parado. El grupo se deshizo porque la gente que nos dedicamos a investigación está mal pagada. Si alguien tiene dinero, viene a buscar personal y la gente se marcha. La investigación profesional aquí es complicada.