O segundo rexurdimento do galego

O viño da adega Martín Códax en Cambados véndese en case 50 países de todo o mundo e faino coa etiqueta en galego para avala-la denominación de orixe e a conexión coa terra. Dende que no ano 1986, recolleu a súa primeira colleita, este produto sempre foi etiquetado en galego. “Non é unha cuestión de marketing, non é unha moda”, defende o presidente da adega. A asociación Foro Enrique Peinador leva anos axudando para anima-las compañías a etiquetaren na lingua de noso. Máis de 200 o fan na actualidade. Martín Códax, Petroni, Larsa, Kalekói, Bama e Da Terra expoñen o seu caso.

Etiquetar en galego un produto pode restar ou sumar? “A nosa aposta –explica Cristina Codesido, propietaria de Vermutería de Galicia, do vermú Petroni– sempre foi etiquetar en galego. O produto nacía en Galicia, tiñamos paixón pola zona e queriamos facerlle unha homenaxe a Padrón”, de onde procede a firma.

Tras sete anos, esta bebida galega con base de viño albariño chega ás mesas e barras de 15 estados, incluído Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México, Cuba, Xapón, e o berce do vermú: Italia.

Pero non todo foi doado. “Houbo un momento no que as autoridades europeas non consideraban o galego lingua oficial de España. Querían obrigarnos a etiquetar en castelán. Grazas á axuda de Valentín García (secretario xeral de Política Lingüística) e Xosé González “Pepiño” conseguimos conserva-la etiqueta en galego”, engade.

“A xente valorará o galego cando o vexa en tódolos sitios” Xosé González - Foro Enrique Peinador

Xosé González é o presidente do Foro Enrique Peinador que traballa pola galeguización do tecido empresarial dende o ano 2003. Para el, “o galego ten que saír do espazo de onde está, a literatura” para expandirse noutras áreas e “a etiquetaxe forma parte da normalización lingüística ambiental”.

Este home que hai pouco recibía o Premio da Cultura Galega 2020 está convencido de que a xente “valorará o galego cando o vexa en tódolos sitios”. Recoñece que “nun inicio non todo o mundo o entendía. Poñían o pretexto de que querían vender fóra e de que non poderían así. Ó principio, o leite foi moi reticente”.

Finalmente,_Larsa ou Kalekói, entre outras, deron o paso. Desde Larsa, sinalan que cada estado establece unhas normas para o idioma na etiquetaxe.“Apostamos polo galego porque a marca concíbese como unha garda das tradicións galegas. Non podía ser doutro xeito que o etiquetado non fose en galego”, sinala Ana Rodríguez, de Marketing.

Cun envase por un lado en galego e por outro en castelán, os iogures e produtos de Larsa véndense por toda Galicia pero tamén chegan a Madrid, Asturias e Barcelona e a través da cadea Gadis a Castela-León. Para os países do sudeste de Asia e África nos que se venden “a etiquetaxe é multiidioma ou inglés maila lingua do país de destino”, xa que é obrigatorio que os ingredientes sexan recoñecibles polos compradores”, explica Rodríguez.

Tamén Gadis, axudou a comercializar fóra de Galicia as patacas, cebolas e grelos de Da Terra, sempre etiquetados en galego. “Usa-la nosa lingua é un signo de identidade para o produto”, di Cristina Bañobre, fundadora e xerente da marca. A raíz de aí, antes da pandemia, chegaron a vender en restaurantes de alta cociña de Londres.

“É algo incrible, o outro día chamounos un rapaz dicindo que atopara as patacas nun Gadis de Ávila e que se emocionara. Díxonos que sentira orgullo”, subliña Bañobre para quen “a etiqueta en galego trascende economicamente”.

Outra firma que aposta polo galego é Kalekói, de Lalín onde teñen o obradoiro mentres que a gandeiría atópase en Rodeiro. O socio fundador Alex Moure explica que venden principalmente en Galicia pero tamén en Madrid e Canarias. A etiqueta no envase atópase ó 98% en galego deixando os ingredientes e a normativa específica en castelán para cumprir co marco legal.

A súa aposta polo galego “é para que a xente vexa que somos de Galicia xa que polo nome (topónimo galego anterior ó Gallaecia) poden pensar que somos vascos. No caso de Canarias, non houbo ningún problema porque eles compraban ó Reino Unido o leite fresco pero o sabor non ten nada que ver co de aquí. Para nós, te-lo envase en galego é un argumento máis para a venda. Somos unha gandeiría pequena, cun produto de cercanía, de Galicia”, sinala.

Desde Touro (A Coruña), Benigno Pereira da marca Bama de queixos explica que etiquetan todo en galego. “É a nosa lingua nai, os nomes das leiras e pastos son en galego, os das vacas... Iso leva a que os queixos estean etiquetados na nosa lingua; face-lo contrario sería unha anomalía”.

Ó igual que Petroni tiveron un problema fóra de Galicia: “Tivemos un intento de sanción en Madrid por etiquetar en galego, dicían que a xente non o entendía. Presentamos recurso, falamos con Normalización Lingüística da Xunta e solucionouse”.

Para Pereira, “a persoa que busca un queixo en galego non quere a etiqueta en castelán”. Outra cousa é a exportación, chegaron a vende-los seus queixos a 34 países nos que teñen que mudar a etiqueta para cumprir cos requisitos de cada estado, non obstante, sempre procuran que vaia en dous idiomas, incluído o galego, inda que para Estados Unidos o fan en castelán e inglés a través do Consorcio de Quesos Tradicionales de España que fundaron.

Dende Petroni, Codesido cre que o galego está a vivir “un segundo Rexurdimento. No seu momento foi a través das letras pero agora vai a través dos produtos como selo de identidade”.

Para aquelas empresas reticentes á etiqueta en galego, o presidente de Martín Códax, Xoán Allegue, responde: “Diríalles que o galego aporta, é un valor diferencial, que nos identifica no mellor sentido. É unha lingua con proxección, non resta, aporta. É unha lingua moderna. Animo a que o vexan como unha oportunidade, cunha apertura de miras”.

