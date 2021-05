Ó longo dos vindeiros días, Vigo será a capital cultural de Galicia como punto focal da homenaxe do pobo a Xela Arias, a escritora homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas. Á espera do Concerto das Letras no Auditorio Mar de Vigo mañá domingo e do pleno da Real Academia Galega (RAG) o luns na honra á autora de “Darío a diario” ou “Intempériome”, a cidade olívica ofreceu onte un entrante: Yolanda Castaño falaba sobre Xela na Biblioteca Neira Vilas e o Club FARO recibía a Marilar Aleixandre, Marga do Val, Darío Gil e Manuel Bragado para ensalza-la figura da poeta e editora. Dela, dixo Marga do Val que “hai un lugar para todas e todos nos poemas de Xela e para Vigo tamén”.

Esta profesora e autora do poemario “A cidade sen roupa ao sol” explicou que cando Arias publicou o seu primeiro poemario “Denuncia do equilibrio” as rapazas de 20 anos “atopamos un libro que falaba de nós. É un espello marabilloso de Vigo daquela época”, en alusión ós anos 80.

Para esta autora e tradutora, esa obra “é un poemario de simbiose perfecta coa cidade” pero que igual que outros libros seus precisa dunha contextualización histórica e social para que as novas xeracións saiban interpretalo.

Do Val reflexionou sobre que tendemos “a pensar que o mundo sempre foi como é agora mesmo”, de aí que os libros de Arias non sexan decodificados de xeito doado polos escolares nos institutos. “Non se entenden”, dixo.

Por iso, é importante achega-la mocidade que non coñece o que acontecía nos anos 80 ou 90 a ese universo. Como exemplo, indicou que, no caso de “Tigres coma cabalos”, é un “libro social” que para comprender habería que ter en conta que naqueles anos non había a liberdade sexual que poida haber agora. “Os nenos non entenden dos encontros clandestinos na alameda” de Vigo naquela altura, lembrou e que, segundo explicou quedan plasmados nalgúns versos e fotografías do libro máis polémico da autora.

Do Val aproveitou a presenza de Marilar Aleixandre para plantexar que a Real Academia Galega estude a posibilidade de incorporar ó dicionario léxico inventado por Xela Arias para algunha das súas obras. En concreto, referiuse a “intempériome”, verba que dá título ó seu cuarto e derradeiro libro publicado en vida, o seu “testamento poético”, sinalou a profesora. Para Do Val, “intempériome –poema musicalizado de xeito xenial por A banda da Loba, cun vídeo tamén excelente– debe aparecer no dicionario ó igual que aparece bisbarra que foi inventada por Otero Pedrayo”.

Esta relatora no Club FARO de onte, non obstante, amosou o seu “medo a que acabemos inmaculando a Xela Arias” fixándonos máis nos textos biográficos sobre ela cá na súa obra.

Outra voz con peso que falou onte no auditorio do MARCO sobre a homenaxeada nas Letras Galegas foi Marilar Aleixandre que comezou a súa intervención lendo o poema que lle dedicara a Xela –quen sendo rapaza estudou no IES Castelao de Vigo que dirixía Aleixandre– para o libro “Xela Arias quedas en nós” onde poetas galegas despediron a marcha deste mundo da autora de “Denuncia do equilibrio” con composicións creadas na súa honra.

Aleixandre subliñou que “tiña tanto que escribir” e que as catro obras poéticas de Xela publicadas durante a súa vida “son libros absolutamente innovadores”, ó tempo que louvou a súa actividade como tradutora coa que trouxo á lingua galega 22 obras destacadas da literatura foránea que demostraron que “o traballo a prol do galego faise dende moitos sitios”. Para Marilar, “Xela é unha poeta urbana, como Vigo, é áspera o que é unha dificultade ó escribir poesía”.

Pola súa parte, Manuel Bragado, o condutor do acto, realizou un percorrido pola dilatada presenza da obra de Xela Arias no diario decano, dando a súa primeira entrevista sendo nena ó gañar o premio Facho por un relato curto, pasando polos primeiros versos recollidos no FARO dos anos 80, as súas entrevistas por diferentes firmas destacadas ata as súas colaboracións literarias no papel ou nas noticias que recollían a súa participación en actos como o Festival da Poesía do Condado ou mesmo no Club FARO, entre outros. Todas as páxinas dan conta, indicou Bragado, “desta muller transgresora e rebelde que foi Xela Arias”.

Por último, o fillo da poeta, Darío Gil, aproveitou para agradecer a tódolos relatores a súa participación e a apoio nos últimos anos, inda que tamén tivo palabras de cariño e consideración para María Xosé Queizán (presente entre o público). O rapaz sinalou que se a súa nai estivera presente alí de seguro pensaría que “queda moito por facer” nas demandas do seu compromiso social a favor do medio ambiente ou contra os conflitos como o que estes días ameaza a Palestina e Israel.

Unha poesía singular e transgresora

Asegura Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega e académica numeraria da Real Academia Galega, que Xela Arias (1962-2003) “foi autora dunha poesía singular, transgresora, sincera e comprometida” e que a súa creación en versos presenta “un perfecto dominio do idioma e un impresionante instinto lingüístico”. Álvarez escribe estas verbas no limiar de “¡Non te amola!”, o libro inédito de Arias dirixido ós máis pequenos e que veu a luz este ano con Galaxia e noutra coidadísima e especial edición do Consello da Cultura (disponible na súa web), un libro no que Xela nos sitúa ante a ollada dunha nena de nove anos de idade.