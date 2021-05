A sus 71 años Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949) desborda vitalidad y pasión por su oficio, un entusiasmo que contagia a todo aquel que se pone a su vera. Aunque la reconocida fotógrafa manchega prefiera comunicarse con imágenes, conquista también con la palabra y su última exposición ‘Terra de somnis’, que recorre España. Su trabajo es tan internacional, que fue la primera persona de nacionalidad española en entrar en 2005 en la prestigiosa Agencia Magnum.

–Para ‘Terra de somnis’ realizó cerca de 70.000 fotos. ¿Qué criterios siguió para seleccionar las 40 que forman parte de la exposición?

–Los dos criterios principales eran que fueran fotografías de calidad y que hablaran del trabajo de la Fundación Vicente Ferrer. Las imágenes las seleccionamos entre todos, queríamos que mostraran el mayor número de circunstancias diferentes. Yo tengo predilección por los niños, en los que también hace mucho hincapié la Fundación Vicente Ferrer. La Fundación ‘La Caixa’ quería, además, destacar el papel de la mujer y la ayuda que les presta esta ONG. Fue doloroso para mí tener que sacrificar algunas imágenes. Ellos también tuvieron que aceptar algún retrato que en mi opinión era imprescindible, pero fue fácil el entendimiento entre todos.

–Desde 2001 ha visitado en varias ocasiones India por diversos trabajos, pero en Anantapur no había estado hasta que viajó allí para este proyecto en la primavera de 2015. ¿Qué impresión se llevó?

–Es una zona fea, pero todo lo que tiene de feo su geografía lo tienen de hermoso sus habitantes. Hay gente entrañable, sencilla y humilde, con la que es fácil convivir y compartir. Y están llenos de alegría, ríen por nada.

–Ha afirmado en la inauguración que este trabajo le ha dado muchas lecciones, ¿cuál es la más importante?

–La principal lección es el poder que tiene un soñador, un luchador que movido por una absoluta generosidad de ayudar a los demás es capaz, con sus palabras y sus actos, de contagiar a los demás sus energías y hacer realidad sus proyectos. Es tanto el bien que está haciendo la Fundación Vicente Ferrer que si dices que vas de su parte tienes las puertas de las casas, de los hospitales y de las escuelas abiertas. No ves la miseria por ninguna parte, ves que hay pocos recursos y que están bien aprovechados y que la gente vive con dignidad, con lo básico que se necesita para salir adelante.

–¿En qué situación se encuentra la mujer en la India rural?

–Está todo por hacer. La mujer está ninguneada, es ciudadana de segunda, sin derechos. Pasa del padre al marido y reina en su hogar, pero no tiene ni voz ni voto.

–¿Pero desde 2001, que visitó India por primera vez, habrá notado avances?

–Por supuesto. India va progresando, es uno de los países con mayor crecimiento económico después de China. Va a la cabeza en muchas cosas como medicina o informática pero hay aspectos, como la situación de la mujer, especialmente en las zonas rurales, donde queda muchísimo por hacer.

–¿Cuál fue la mayor dificultad que se encontró a la hora de trabajar?

–La luz, que era muy dura, y el estado de las carreteras, además de la forma en la que conducen allí, a mucha velocidad y sin apenas respetar las señales. Con la gente no hubo ningún problema, hubo un trato muy ágil, de mucha empatía por ambas partes.

–Fueron 45 días de trabajo intenso, pero da la impresión de que se le quedaron cortos.

–Me hubiera gustado haber dejado pasar un tiempo de reposo y haber vuelto a India descansada, con más energía y a por más, con el ánimo de agrandar y enriquecer el trabajo. Mis proyectos son todos eternos, les dedico muchísimo tiempo porque siempre me parece que se pueden mejorar. Quizás es una virtud, pero también un defecto.

–¿Qué es lo que le mueve a apretar el obturador?

–Las emociones, ya sean positivas o negativas. Mi vida la quiero llenar de cosas positivas, pero también siento el impulso de apretar el botón ante la injusticia, ante las cosas que me chocan, me extrañan o que no comprendo.

–Ha recorrido mucho mundo con su cámara. ¿Qué ha aprendido en esos viajes?

–Lo que te enseña salir de tu casa, de tu ciudad, es que como seres humanos todos somos iguales, aunque tengamos economías, paisajes y religiones distintas. Tenemos las mismas problemáticas y preocupaciones, como la salud, la enseñanza, el trabajo o que los hijos tengan mejor futuro que los padres y puedan tener una vida feliz .

–Ha retratado las costumbres y las tradiciones de muchos países. Su trabajo tiene mucho de antropológico.

–Mi interés siempre se ha centrado en la gente, en sus rituales y en sus tradiciones. Yo creo que en todas las civilizaciones y religiones lo más importante siempre ha sido el culto a los muertos, a los ancestros. Mi trabajo siempre ha ido en esa dirección, hacia la espiritualidad, pero también a todo lo contrario, a la carnalidad.

–Usted fue en 2005 la primera persona de nacionalidad española en entrar a formar parte de la prestigiosa Agencia Magnum. No debió ser fácil el proceso de selección.

–Estaba impartiendo un taller en Valencia y allí coincidí con un compañero de Magnum de Estados Unidos que vio mis fotos y me propuso presentarme a la agencia. Él me dijo todo lo que tenía que hacer y otra compañera, Maya Goded, de México, cargó en una maleta todos mis libros y diapositivas. Fue un proceso de cuatro años. Es una selección muy dura. No pensé que fuera a entrar porque mi fotografía no es de prensa precisamente, pero la Agencia Magnum tiene un criterio muy abierto y buscan autores con personalidad, que tengan un lenguaje propio. Con el tiempo están entrando cada vez más mujeres y mucha juventud.

–¿Cómo ve el panorama actual para los fotógrafos?

–Mal, fatal, es horrible. Los periódicos no tienen dinero, no hacen encargos, los precios son infinitamente inferiores a los de hace más de diez años... Es una profesión heroica y cada vez la hacen más heroica y la verdad es que resistir en esta profesión es tener una vocación a prueba de todo y luchar, luchar y luchar y ser muy generoso con tu trabajo. No puedes tirar la toalla. Yo creo que el ser fotógrafo te hace ser un luchador y te hace entender la vida y yo creo que por eso tiene tanta aceptación entre la gente. Es un trabajo muy creativo, pero al mismo tiempo te abre los ojos ante el mundo y ante ti mismo. Habla mucho de ti, de qué te interesa en la vida. Vas a la fotografía porque te ayuda a descubrir el mundo, pero terminas descubriéndote a ti mismo. Yo me asombro muchas veces cuando veo algunas de mis exposiciones. Me admiro de haber sido capaz de hacer aquello sin economía, sin ayudas, sin hablar idiomas, sin conocer los sitios... Quizás la pasión por descubrir cosas, por hacer un buen trabajo, te hace que te esfuerces al máximo.