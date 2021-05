Núñez-Seixas: “A batalla polo Pazo de Meirás será longa e dará moito que falar”

Falar do Pazo de Meirás é falar de Franco e da ditadura así como dun proceso xudicial que acumula anos e que, de momento, vai anotando goles para a causa pública. Non obstante, o historiador galego Xosé Manuel Núñez Seixas advertiu onte no Club FARO –presentado polo profesor Luis Domínguez– que “a batalla será longa e dará moito que falar” xa que está pendente de recursos e doutras decisións dos xuíces.

O catedrático presentou “Guaridas del lobo. Memorias de la Europa Autoritaria, 1945-2020” (Crítica). No prefacio, explica –algo que tamén citou onte no coloquio– que a inspiración inicial do ensaio chegou de xeito “fortuíto” cando ó reincorporarse no 2017 á Universidade de Santiago de Compostela tras dar aulas na Universidade Ludwig recibiu o encargo de presidi-la comisión de expertos constituída a instancias do Parlamento de Galicia para estuda-las vías legais co gallo de que o Pazo de Meirás fose de dominio público.

A comisión propuxo a un grupo de expertos reunirse periodicamente para analiza-los precedentes históricos e xurídicos do caso. O informe elaborado serviu para que a Cámara galega “adoptase unha resolución unánime que instaba ó Goberno central a emprender accións legais con vistas á conversión de Meirás en dominio público”.

Para Seixas, dous feitos marcaron “o retorno do franquismo ó primeiro plano da actualidade”. Por un lado, a demanda da Abogacía del Estado contra os descendentes de Franco para reivindica-la conversión en dominio público do pazo; por outro, o traslado a finais de outubro dos restos mortais do ditador dende o mausoleo do Valle dos Caídos ó panteón familiar en Mingorrubio.

Para Seixas, o axuste de contas co pasado ditatorial é un proceso “aínda suxeito a fortes vaivéns en función dos cambios de maiorías parlamentarias e da cor política dos gobernos”.

Ese axuste de contas é “diferente” ó realizado noutros países europeos. Non obstante, puntualiza que non presenta enormes diferenzas se temos en conta que a ditadura rematou 30 anos máis tarde que nos outros países da Europa occidental. “Os ritmos da posta en práctica de políticas da memoria por parte de varios deses estados tamén foron lentos e contraditorios e nalgúns casos non empezaron a ser efectivas ata a década de 1980”.

Ó fixarse no franquismo e como se están a xestiona-los edificios vencellados a Franco ou a súa historia, decidiu compara-lo proceso en España co desenvolvido noutros países. Admitiu no Club FARO que levou “unha sorpresa (...) Mesmo nos casos considerados modélicos na xestión do pasado do ditador, os lugares da súa memoria convertíanse nunha indixestión”.

En Portugal, por exemplo, houbo “debate” sobre que facer coas tres casas da familia de Salazar dubidando de se crear un museo dedicado á súa figura. En Austria, a casa natal de Hitler tamén “foi obxecto de acedos debates” cunha preocupación en mente: evitar que se convertera nun foco de atracción , de romaxe neofascista”. Seixas tamén fixo referencia ó caso italiano con Mussolini onde dubidaron de se facer un museo ou non cos edificios emblemáticos do Duce.

Seixas indicou que “os demais levan 30 anos a debater sobre isto, nós levaremos dous”, para preguntarse que teñen de especial estes espazos. “Son lugares vinculados a facetas íntimas onde parece que a pantasma do ditador segue (...) Os reis nacen e morren en palacios, os ditadores poden morrer de moitas maneiras pero nacen no seo das comunidades que din representar”, explicou.

Para el, para “evita-los risco da xustificación diferida do ditador” ó recuperar eses edificios non se debería centrar a musealización ou recuperación na súa biografía senón no que significou o seu réxime, no que soportaron as súas vítimas e na faciana “máis escura” da súa autoridade.Nisto, “a narrativa crítica” é mester pero aportando “luz con valores democráticos sobre o que supuxo esa ditadura”, opiniou.

Tamén admitiu que “existe un risco de banalización do mal” e que “a democracia é unha planta que hai que regar tódolos días. Hai pantasmas do pasado que volven” de aí que sexa tan “importante a educación” das novas xeracións sobre o legado de vítimas dos ditadores.

Un catedrático de Historia Contemporánea, Premio Nacional de Ensayo do Ministerio

Xosé M. Núñez Seixas naceu en Ourense en 1966. Doutor en Historia Contemporánea, é catedrático desta materia na Universidade de Santiago de Compostela. Tamén o foi na Universidade Ludwig-Maximilian de Múnich. No ano 2019, recibiu o Premio Nacional de Ensayo do Ministerio de Cultura pola obra “Suspiros de España. El nacionalismo español 1808-2018”. No libro, trazaba unha historia do nacionalismo español dende diferentes correntes e manifestacións. Nunha entrevista concedida a FARO recentemente, Seixas sinalou que “España todavía convive co cadáver da guerra civil”, ó tempo que criticaba que “un espazo público das características do Valle de los Caídos non pode seguir presidido por un símbolo nacional-católico”. Precisamente, o novo libro que presentou onte no Club FARO repasa cómo a Europa contemporánea se ten enfrontado ó legado dos dictadores trala súa morte. Seixas ten publicados outros libros como “Camarada invierno. Experiencia y memoria de la División Azul”, “The First World War and the Nationality Question in Europe” ou “España en democracia, 1975-2011”.