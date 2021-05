“Temos unha sociedade cun problema de carencia de certa dignidade colectiva. É preciso non ter máis autoestima, que iso é outra cousa, senón máis confianza no que se pode facer. Hai moitos síntomas que indican cousas positivas”, defendeu onte no Club FARO o catedrático de Historia Contemporánea Ramón Villares.

O membro numerario da Real Academia Galega (RAG) indicou que “hai moita xente que se queixa de que os seus fillos van ó estranxeiro e non quedan aquí. Eu míroo dende outro punto de vista. Foi xente que foi formada aquí, nas universidades de aquí e son contratados en Inglaterra, Alemania, Dubai. Fomos capaces de ofrecer unha educación superior homologable en toda Europa. Foi feito co esforzo dos galegos e por estar incluídos na Unión Europea”.

Villares opinou que “en contra do que din moitas voces agoreiras de que debemos estar fóra de Europa como dicía Varoufakis, que había que volver ó dracma grego, á peseta...Volvan, volvan á peseta e ó corralito”.

Tamén se referiu á cuestión demográfica para recoñecer que “en Galicia é bastante preocupante” ó igual có abandono do territorio. Non obstante, indicou que “este non se pode salvar volvendo ós labregos con carro e vacas. Iso morreu. Hai xente que segue pensando que ten que haber labregos. En que mundo están?”.

Para Villares, “temos vantaxes que non explotamos ben como a lingua e a cercanía con Portugal e o mundo lusófono. Non o explotamos debidamente”.

O profesor de Historia falou do seu último libro “Cultura e política na Galicia do século XX” e foi presentado na conferencia de onte polo editor de Galaxia Xosé Soutullo e Uxío Labarta, profesor de investigación ad honorem do Consejo Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Este último resaltou que para Villares “Galicia é unha nación cultural e non política”, mentres que Soutullo louvou o libro, unha colección de ensaios publicados nos últimos 15 anos, sinalando que “é unha obra de altura intelectual e lectura imprescindible para reflexionar sobre a Galicia do noso tempo”.

Ramón Villares sinalou que poderiamos conseguir “un futuro mellor do que temos. No pasado, hai leccións morais que nos poden axudar”.

No seu libro, Villares fixouse na cultura dende dúas facianas. Por un lado considera que “cultura e política camiñan de ganchete, unhas veces pola ponte que conduce á creación de identidade, outras como fonte de lexitimación ou como substitutivo da fraqueta da acción política e dos programas de futuro”.

Por outra parte, “a segunda cara” sería a de sector industrial, “coa constitución de empresas e de mass media públicos e privados. De ser unha actividade case propia de amadores, a cultura convértese en actividade profesional que debe satisfacer demandas sociais propiciadas pola expansión do sistema educativo, a mobilidade social ascendente e unha socialización masiva da poboación que supera os límites da antiga alfabetización”

Asegura Villares que “en Galicia, como nas autonomías con lingua de seu, desenvolveuse unha “autonomía cultural” que alén de ter unha misión política ou doutrinal, alentou o amplo sector económico e institucional da cultura.

Para o historiador galego, “a apelación á cultura antes que á política deriva da concepción de Galicia como unha nación-cultura onde o peso daquela foi decisivo ó longo dos séculos”.

Ó longo das páxinas do libro, subliña que “un protagonista esencial deste diálogo entre cultura e política foi, sen dúbida, o exilio republicano, asentado basicamente en América. A forza de exiliados como Castelao pero sobre todo Luís Seoane –vertebrada coa irmandade con Isaac Díaz Pardo– é resaltada tamén por Villares.

Pero ese facer non sería posible sen os “heroes calados” do interior cos que Seoane iniciou un diálogo por correspondencia ó redor do ano 1945. Eran persoeiros como Fernández del Riego, Carballo Calero, Domingo García-Sabell ou Ramón Piñeiro.

Un referente da historia de Galicia apaixoado polo estudo da cultura de noso

Ramón Villares (1951) foi decano da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago (USC) así como presidente do Consello da Cultura de Galicia, ademais de reitor magnífico entre 1990 e 1994. Este catedrático de Historia e membro numerario da Real Academia Galega (RAG), ten elaborado numerosos libros como “Emigrante dun país soñado. Luís Seoane entre Galicia e Arxentina”; “Identidade e afectos patrios”; “Sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista” ou “Galicia, nación entre dous mundos”. No seu currículo, destaca tamén a codirección da obra “Historia de España” que xunto con Josep Fontana presentou en doce entregas. Tamén é moi destacable a súa “Historia de Galicia”, que xa leva varias reempresións. Nunha entrevista recente publicada por FARO no suplemento Estela, sinalou que “a cultura xogou un papel básico no xerme da autonomía” e “o PP gaña repetidamente as eleccións en Galicia porque é o partido que máís se asemella á sociedade galega e iso data xa dos tempos de Alianza Popular”. Noutra entrevista anos atrás, Villares fixera referenza ó futuro da lingua galega. Dixo, no diario decano: “A lingua galega debe deixar de ser motivo de debate e instrumento de denotación”.