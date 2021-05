Más de 90.000 niños gallegos podrían ser vacunados entre mayo y junio

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Galicia residen 337.626 menores de 16 años (estimación del INE de junio de 2020), lo que se corresponde con un 12,5% de la población total gallega. Este tramo etario de la ciudadanía no había sido mencionado como potencial receptor de la vacuna contra el COVID-19. Hasta ahora. Y es que el subtramo de menores comprendido entre los 12 y los 15 años residentes en Europa podrían contar con su vacuna específica en unas semanas. Y los receptores potenciales en Galicia serían 91.854 adolescentes que según el Instituto Galego de Estatística (IGE) residen en la comunidad.

Canadá y Estados Unidos ya vacunan a sus menores

Ya hay dos países en el mundo que han empezado a inocular el fármaco Pfizer en su población de entre 12 y 15 años. A Canadá, que inició la vacunación a este colectivo el pasado 6 de mayo, se une ahora Estados Unidos, cuyo organismo regulador aprobaba su administración en los úlitmos días. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) quiere aprobar la vacuna de Pfizer y BioNTech para mayores de 12 años en junio, aunque la directora ejecutiva del regulador, Emer Cooke, aseguró este martes que se está intentado acortar el proceso para dar el visto bueno a esa inoculación este mismo mes de mayo. De ser así, esos más de 90 mil niños gallegos podrían ser vacunados en las próximas semanas. No obstante, los tiempos dependerán del momento en que esas profilaxis lleguen a España, una vez aprobada su administración, y en qué cantidades. Y es que la población potencial residente en el país de entre 12 y 15 años es de unos dos millones de habitantes.

Ahora falta saber cuándo será el turno de bebes y niños, ya que, de momento ni hay fecha ni suero homologado para las edades comprendidas entre los 0 y los 11 años.

Pero eso no significa que no serán inoculados contra el COVID-19, sólo que, por su menor vulnerabilidad frente a los contagios en comparación al resto de la población, las farmacéuticas han tratado con menor urgencia la formulación de los sueros destinados a este grupo de edad. De momento, estas vacunas aún están atravesando la fase de ensayo clínico y, por tanto, no cuentan con la aprobación de los organismos responsables de autorizarlas.

Ensayos en el Hospital 12 de Octubre

De momento, este martes se ha anunciado que el Hospital 12 de Octubre de Madrid pondrá en marcha próximamente dos ensayos clínicos sobre las vacunas de Pfizer y Janssen sobre más de 150 voluntarios con edades comprendidas entre 0 y 18 años, estudios que se iniciarán con adolescentes de 12 a15 años. Comenzarán a finales de este mes, y en ellos participarán niños sanos y pacientes con enfermedades crónicas controladas y estables.

A día de hoy, los fármacos disponibles para hacer frente a la pandemia solo están autorizados -por la Agencia Europea del Medicamento- para personas a partir de los 16 años en el caso de Pfizer, y para mayores de 18 años en el caso de AstraZeneca, Moderna y Janssen (Johnson & Johnson).

Los pediatras destacan la importancia de vacunar a niños y adolescentes contra el COVID, cuando proceda. Y esa es, precisamente la gran pregunta que se hacen todos los padres: ¿cuándo será el turno de nuestros hijos? De momento, el colectivo de entre 0 a 15 años no estaría dentro de ese 70% de población que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronostica que esté totalmente inmunizada para dentro de 100 días, y que supondría que España alcanzase la inmunidad de grupo, “objetivo” impuesto por la Unión Europea.

En cualquier caso, si la EMA aprueba, como es de prever, estos próximos días el uso de Pfizer para la población de entre 12 y 15 años, ese tramo poblacional podría entrar en el grupo inmunizado de españoles. Una posibilidad que avanzaba en las últimas horas el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien puntualizaba sobre la inmunización de adolescentes que "es posible que en pocas semanas tengamos información sobre ello y plantear las vacunación de menores de 16", una vez concluyan los estudios en marcha, si bien y en todo caso, "la vacunación será progresiva".

No entraría en esa inmunidad de grupo prevista por Sánchez el resto de menores, ya que, de cumplirse el pronóstico del líder socialista, la fecha sería el próximo 18 de agosto, y las estimaciones apuntan a que la vacunación de niños menores de 12 no comenzaría hasta finales de este 2021 o ya en 2022.

¿En qué momento de sus procesos de formulación están las vacunas para menores?

PFIZER. A finales de marzo, esta farmacéutica anunciaba sobre su ensayo en fase 3 en 2.260 individuos que su vacuna tenía una efectividad demostrada del 100% en adolescentes de entre 12 y 15 años (94%, en adultos), con o sin evidencia previa de infección por SARS-CoV-2. Resultados ya presentados a la FDA de Estados Unidos, que ya ha autorizado su uso en estos menores, y en breve a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) con la intención de que se amplíe el uso de esta vacuna entre jóvenes de 12 a 15 años de edad lo antes posible. Además Pfizer realiza ensayos en niños de entre 5 y 11 años, de entre 2 y 5 años, y en bebés desde los seis meses hasta los dos años, cuyos resultados preliminares prevé obtener en la segunda mitad de este 2021.

MODERNA. Sus ensayos incluyen un amplio estudio de casi siete mil niños divididos en dos grupos de edad, de 6 meses a dos años y de dos a 11 años; y otro grupo de tres mil niños de entre 12 y 17 años.

ASTRAZENECA. Los estudios de la compañía inglesa en Reino Unido se realizan en 300 niños de entre 6 y 17 años, divididos en dos grupos: de 6 a 11 y de 12 a 17 años.

JANSSEN. El tramo de edad de la vacuna de Johnson & Johnson comprende entre los 12 y los 17 años, y sus ensayos se está realizando con 660 adolescentes, algunos de ellos españoles.

Vacunación a menores de 12 años en 2022

Como ocurre con los adultos, es previsible que los menores también se dividan en tramos de edad, horquillas que vendrían delimitadas por los propios fármacos, y la población para la que los sueros estarían formulados. Como avanzó este martes la Agencia Europea del Medicamente, se prevé que la vacunación en adolescentes a partir de los 12 años en unas semanas. Ya en menores de 12 años, dependerá de cuándo se obtengan los resultados de los ensayos, aunque no se prevé que esto suceda antes de 2022. Y en ese tramo de edad, el orden de vacunación arrancaría por los niños de entre 5 a 11 años, después les tocaría el turno a los de 2 a 5 años, y por último, serían inoculados los bebés de seis meses a dos años.