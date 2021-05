El Consulado de España zanja las dudas sobre los viajes de ocio a Portugal

Tras varios días de confusión sobre si se podía o no viajar a Portugal sin motivos justificados, una administración gubernamental ha aclarado al fin de forma oficial y tajante lo que miles de gallegos y vecinos de otras comunidades españolas se llevan preguntando desde que se reabrió la frontera el pasado 1 de mayo.

Con el fin del estado de alarma y del cierre perimetral de Galicia este pasado fin de semana se dio por hecho que los gallegos podían al fin cruzar a Portugal en viaje de ocio. Y, aunque muchos así lo hicieron, sobre el papel, concretamente del Diario de la República de Portugal, no estaba permitido. Al menos hasta el próximo 16 de mayo el gobierno luso reflejaba que tanto por carretera como por mar y aire solo estaban permitidos los viajes "esenciales" desde aquellos países en los que la incidencia del coronavirus superaba los 150 casos a 14 días. Un listado en el que está incluido España. Pero ahora se ha dado una nueva vuelta de tuerca. Probablemente la definitiva.

Nueva vuelta de tuerca: ¿se puede cruzar a Portugal en viaje de ocio?

La respuesta tajante del Consulado de España en Portugal es que sí. "No han sido prorrogados los controles en la frontera interior TERRESTRE y ya no están prohibidos los viajes no esenciales", informa en su página oficial. En Twitter va más allá, y aclara que para cruzar la frontera por carretera "no se exige que el viaje sea esencial (la "esencialidad" se mantiene solo como recomendación)", explica. A mayores -agrega- no es necesario una prueba PCR.

⚠️ ℹ sobre VIAJES de 🇪🇦 a 🇵🇹 ⚠️:



🔸️en 🚗: ESENCIAL❎ NO, no se exige que el viaje sea esencial (la "esencialidad" se mantiene solo como recomendación)

➕ PCR ❎ NO se exige



🔸️ en ✈: ESENCIAL ✅ SI, solo se permiten viajes esenciales

➕ PCR ✅ SI se exige — Consulado General de España en Lisboa (@ConEspLisboa) 9 de mayo de 2021

"Aunque el Despacho 4473-D/2021 trata de "regras em matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres e fluviais", las autoridades competentes han informado que ya NO están prohibidos los viajes no esenciales de a por vía terrestre", asegura

La cosa cambia si el viaje es en avión. En este caso, y según el Consulado de España en Portugal, solo se permiten los viajes esenciales y sí es preciso una prueba PCR.