Martín-Aceña: “La pandemia puede amenazar la democracia pero no acabará con ella”

¿Esta pandemia nos conduce a una nueva época?, ¿Vamos hacia un mundo diferente?, ¿Va a cambiar el curso de la historia? Para Pablo Martín-Aceña, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de Alcalá de Henares (Madrid), no, al contrario de lo que sucedió con las otras cuatro grandes epidemias de la historia, que sí lo hicieron. “Puede amenazar, pero no va a cambiar la democracia. No va a cambiar la libertar individual. No va a quebrar la división de poderes, que es la base de la democracia,. No va a cambiar la globalización. No se va a hundir el capitalismo” afirmó ayer el autor de “La guerra eterna. Grandes pandemias de la historia” (Galaxia Gutenberg).