Bo día! Hoxe agardamos unha nova xornada de situación intermedia, con vento do sur que achega aire cálido.

As nubes de primeira hora tenderán a desaparecer, agás no litoral atlántico, polo que gozaremos en xeral dunha tarde de venres solleira 🌤️e con boa temperatura📈. pic.twitter.com/AghA57d6wl