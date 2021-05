06·05·2021 14:51

Cierre perimetral:

"Si hay otros ayuntamientos que llegan al nivel máximo en algún momento se pedirá el cierre perimetral para esos concellos", avisa Feijóo.

"Lo que tienen que hacer otras comunidades autónomas a mi no me corresponde decirlo", asegura respecto al cierre o no de otras regiones de España. "A mi me toca gestionar una comunidad autónoma"