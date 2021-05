Feijóo apuesta por suprimir el toque de queda y ampliar horarios desde el domingo

A partir de las 00:00 horas del domingo el estado de alarma llega a su fin, más de seis meses después de su activación para frenar el avance de la tercera ola del coronavirus. Y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, avanzó ayer que en esta comunidad lo más probable será que ya no haya más toque de queda y que se avance en la ampliación de horarios.

Puig, Page y Armengol defienden seguir con toque de queda y Cataluña lo rechaza | El Gobierno de Murcia quiere mantener aislada la comunidad

La decisión definitiva se tomará a finales de la semana, tras escuchar a los expertos del Comité Clínico y después de la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se sientan las comunidades y el Ministerio. “A ver que se nos dice, cuál es el parámetro del comportamiento nacional, de toda España y a ver como concretamos lo nuestro”, explicó el titular del Ejecutivo autonómico, que en todo caso ayer ya adelantó:

“En Galicia no estamos en riesgo extremo, y por lo tanto, nuestra situación permite ampliar los horarios e ir dejando sin efecto el toque de queda”. Alberto Núñez Feijoo - Presidente de la Xunta de Galicia

Ya no tiene tan claro el presidente lo de anular el cierre perimetral porque en España, hay seis comunidades en riesgo alto. Pidió valorar los cierres perimetrales en esos casos. Feijóo volvió a ser crítico con el Gobierno de Sánchez por no ofrecer una alternativa al fin del estado de alarma.

A partir del domingo cualquier limitación que se fije en Galicia tendrá que tener el aval judicial, al no haber el amparo del estado de alarma, pero Feijóo es optimista porque cuando no había estado de alarma las restricciones impuestas desde la Xunta siempre recibieron el visto bueno del TXG. Estaban motivadas en base a criterios epidemiológicos y de forma metodológicamente correcta, explicó.

¿Y cuál es la situación epidemiológica que anima a la Xunta a relajar medidas, pero siempre dentro de la prudencia? Pues el número de casos activos experimentó una caída, al pasar de 3.106 a 3.130 en un solo día. Además la situación en los hospitales se mantiene estable, con 50 pacientes en las ucis, uno menos que un día antes, y suben a 164 los ingresados en planta (uno más). Son 144 los hospitalizados.

Además la última semana del estado de alarma en vigor arranca con un descenso de los nuevos contagios: 103, frente a 174 del día anterior. En todo caso, como fue fin de semana se hicieron 2.000 PCR menos. La tasa de positividad se mantiene baja, menos del 2 % de las pruebas PCR realizadas, y ayer se registró una muerte, elevando los fallecidos en Galicia por COVID a 2.391.

Valencia y Castilla-La Mancha a favor de levantar el cierre perimetral

Como la presión de las autonomías para que el Gobierno mantenga el estado de alarma no han dado sus frutos, las comunidades se preparan para el fin de este marco legal y no todas van por el mismo camino. Valencia y Castilla-la Mancha apuestan, por ejemplo, por levantar el cierre perimetral de la comunidad, pero mantener el toque de queda, aunque sea ampliado, igual que Baleares.

Valencia

El presidente Ximo Puig quiere continuar por la senda de la “prudencia”, aunque la Comunidad Valenciana es la autonomía con “menos riesgo” de contagio en estos momentos, y por ello advirtió de que “no se va a pasar a cero restricciones”. “La perimetración autonómica decaerá, pero hay otras cuestiones que mi planteamiento en principio no es que decaigan. No creo que tenga que decaer aún el toque de queda”, afirmó ayer Puig, aunque abrió la puerta a retrasar su horario de inicio.

Castilla-La Mancha

“Seguimos creyendo en el uso de la mascarilla, el toque de queda, y otras medidas eficaces en este tiempo de transición hasta una vacunación universal”, adelantó ayer el presidente de de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien, sin embargo, levantará una de las restricciones que “más duele” como es el cierre perimetral de la región. Page sigue pidiendo la prolongación del estado de alarma al menos un mes más.

Baleares

El Ejecutivo de Francina Armengol estudia continuar con el toque de queda. Para Baleares, el toque de queda se ha demostrado como una de las medidas más efectivas en el control de la pandemia y buscará el amparo judicial para poder mantenerlo.

Murcia

El Gobierno de Murcia estudia mantener el cierre perimetral de la comunidad más allá del domingo, anunció el consejero de Salud, José Pedreño.

Andalucía

¿Y si Pedro Sánchez no cede? “Entonces, el Ejecutivo andaluz actuará dentro del ámbito competencial y restringirá horarios y cuando haya muchos casos en una zona intentaríamos cerrar esa localidad pidiendo permiso a la autoridad judicial”, contestó.

Cataluña.

El Gobierno catalán no prolongará el toque de queda cuando el domingo España levante el estado de alarma. Así lo avanzó la consejera de la Presidència, Meritxell Budó. El Govern aprobará hoy aprobará una normativa específica por si fuera necesario usarla.

País Vasco.

El Gobierno de Iñigo Urkullu prepara un decreto para aprobar el viernes por si Madrid no reconsidera su decisión de no prorrogar el estado de alarma para adaptar las medidas preventivas frente al coronavirus a la nueva situación jurídica, aunque no adelantó qué limitaciones se fijarán.