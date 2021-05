La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía para que no baje la guardia tras el fin del estado de alarma, sobre todo en mayo y junio, porque la pandemia aún no ha terminado y aún existen territorios en alto nivel de riesgo. La SEE solicita cuarentenas de 10 días para personas procedentes de países de alto riesgo, que es el que ya impera para los viajeros originarios de varios países. Desde el sábado, todas las personas llegadas desde India deben guardar 10 días de cuarentena, el mismo periodo que impera desde hace meses para los viajeros de Brasil, Sudáfrica, República de Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia.

Los epidemiólogos quieren que, ante el previsible incremento de los desplazamientos y la llegada de turistas, se asegure el control en fronteras y aeropuertos, sobre todo de aquellas personas que proceden de países de riesgo donde las nuevas variantes del coronavirus “están causando una situación muy preocupante”, para las que ahora recomienda cuarentenas de 10 días.

“De lo contrario, existe el riesgo de que estas nuevas cepas se propaguen de forma comunitaria y pudieran dar lugar a un aumento de la transmisión, existiendo la posibilidad de que alguna de estas variantes provoque una enfermedad más grave o más resistente a las vacunas”, advierten.

Test a los viajeros de la India

Desde el pasado sábado, los pasajeros que aterricen en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez procedentes de la India tienen que someterse a un test rápido de antígenos para evitar la propagación del COVID-19 con la nueva variante.

Además, deberán presentar la prueba diagnóstica de infección aguda negativa, realizada 72 horas antes de la llegada a España, unido con la aplicación de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de riesgo a raíz de la crisis sanitaria.