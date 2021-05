Excelencia académica con sello gallego que traspasa fronteras

Su estancia en Nueva York, el próximo curso académico, no será su primer contacto con la Gran Manzana. Jacobo Meijide Ramos (Vigo, 1993) ya estuvo un año, entre los veranos de 2019 y 2020, formando parte de las oficinas que el bufete para el que trabaja desde 2016 tiene en la ciudad estadounidense. Jacobo está especializado en operaciones de mercado de capitales, fusiones y adquisiciones de sociedades. Ahora no volverá por cuestiones laborales, sino para continuar su formación, en la Universidad de Columbia, donde este abogado de negocios cursará el Master of Laws (máster en leyes). Este vigués es uno de los diez becados en la XXXII edición del Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero de la Fundación Barrié de la Maza para la realización de estudios máster en centros académicos de todo el mundo. Todos tienen en común unos excelentes currículos académicos y el deseo de continuar aprendiendo.