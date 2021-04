La variante india del coronavirus, que podría estar detrás del gran auge de la pandemia en el sur de Asia, muestra en estudios de laboratorio indicios de ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos, advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La variante incluye mutaciones “asociadas con un incremento de la transmisión” y con una menor capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales, destacó la OMS en su informe epidemiológico semanal.

Asimismo, algunos análisis realizados en Estados Unidos muestran una posible reducción de los efectos neutralizadores de las vacunas contra esta variante, e incluso estudios preliminares con la vacuna Novavax-Covaxin muestran que ésta no es capaz de contrarrestarla, señala la OMS.

La variante india, detectada primero en pacientes de ese país a finales de 2020, está siendo estudiada mediante más de 1.200 secuenciaciones de su genoma en 17 países, entre ellos la propia India, Reino Unido, EE UU y Singapur.

Pese a la preocupación por la incidencia de este virus en la India (que ya concentra casi un 40 % de los nuevos casos globales) la OMS la considera aún solo una “variante de interés” y no “variante de preocupación”, el máximo nivel de alerta (por ahora solo considerado para las de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil).

India superó ayer la barrera de las 200.000 muertes por coronavirus tras registrar una cifra récord que supera los 3.000 fallecidos en las últimas 24 horas tras un leve descenso, mientras el número de contagios se situó por primer vez por encima de los 360.000 diarios.

Los últimos datos mantienen a la India en el epicentro global de la pandemia al reportar un saldo total de 3.293 muertes en un solo día, mientras el número de contagios se elevó hasta las 360.960 nuevos positivos, según informó el Ministerio de Salud indio.

Con estas nuevas cifras, que elevan el total de fallecidos a los 201.187 y los 19,7 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, el país asiático se mantiene como el cuarto con más muertes por detrás de Estados Unidos, Brasil y México, y el segundo con más casos tras Estados Unidos.

Mientras, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que Rusia enviará de forma “urgente” ayuda humanitaria a la India por la grave crisis sanitaria que vive el país asiático debido a la pandemia.

Ayer mismo partieron al país asiático aviones del Ministerio de Situaciones de Emergencias de Rusia con 22 toneladas de equipos médicos para la India, entre ellos 75 respiradores y 200.000 cajas de medicamentos.

Narendra Modi destacó su “alta eficacia y la seguridad de la vacuna rusa anticovid Spuntik V”.

Sanidad investiga un posible caso de esta cepa en Valencia

La Conselleria de Sanidad está analizando las secuencias de PCR de una mujer ingresada por coronavirus en el Hospital General de València por si corresponden a la nueva variante india ya que su hermana, que permanece en aislamiento, viajó a este país. Así, según confirmaron fuentes del departamento que dirige Ana Barceló, se están haciendo aún secuencias de PCR para aislar la variante y los primeros análisis no descartan algunas de las cepas, aunque es pronto para afirmar qué cepa es y los resultados no se tendrán hasta dentro de unos días. En cualquier caso, recalcan que se trata de “un caso que es único y está aislado”. En ese sentido, explicaron que se investiga si corresponde a la cepa india porque la hermana de la afectada ha viajado a ese país. No obstante, han recalcado que “no hay aún constatación clínica de qué cepa es”. Además, España impone cuarentena de 10 días a viajeros de India desde el 1 de mayo.