Sanidade amplía el rastreo de contactos de positivos por COVID a siete días atrás

La estabilización y baja cifra de casos positivos de COVID-19 en Galicia ha animado a la Consellería de Sanidade a focalizar más los esfuerzos en descubrir nuevos positivos para evitar futuros rebrotes. Por ello,ampliará el seguimiento de contactos de las personas que hayan dado positivo en coronavirus. Se rastreará hasta los siete días anteriores al positivo del afectado o la aparición de síntomas.

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, explicó ayer en rueda de prensa que hasta ahora se estudiaban los contactos que hubiera tenido durante los dos días anteriores a la prueba o el comienzo de la cuarentena.

Reconoció que llevaban tiempo barajando ampliar el rastreo de contactos y que “está todo puesto a punto” para su inicio, quedando pendiente solo los sistemas de información.

La previsión es que en siete o diez días se esté aplicando este nuevo rastreo con la idea de extenderlo a toda la comunidad autónoma, no solamente en una área concreta una vez efectúen una experiencia piloto.

Sobre esta, detalló que el estudio prestará atención a ámbitos o momentos muy concretos donde existe interacción social y en los que algún contacto estrecho del infectado no porte mascarilla.

Se prestará atención al ámbito laboral, el hostelero y centros educativos con el ojo siempre puesto en reuniones familiares o sociales “importantes” que se produjesen durante los siete días anteriores a la prueba positiva del contagiado.

El fin es detectar contactos casuales “intensificando la búsqueda de casos positivos para detectarlos y aislarlos precozmente”, subrayó la directora xeral.

La ampliación del rastreo no implicará, no obstante, extender las cuarentenas a todos los contactos. En la rueda de prensa indicaron que se mantendrá la cuarentena de diez días a los contactos estrechos, aquellos con los que se estuvo sin medida de protección a menos de dos metros durante un mínimo de 15 minutos o con los que se conviva o se cuide y que tengan COVID. Añadió que “tanto a los contactos casuales como a los otros se les ofrecerá la PCR pero no se les pondrá en cuarentena”.

Pensando en Love of Lesbian

Otra experiencia piloto que se encuentra sopesando la consellería se refiere a las actuaciones culturales en directo. Preguntado por si se copiará la experiencia del directo masivo de Love of Lesbian (con miles de asistentes y escasísimos casos positivos tras el directo), el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, reconoció que están trabajando con Cultura plantear alguna experiencia piloto de celebración de eventos al aire libre con aforos más amplios que los actuales.

No obstante, la gran incógnita y “preocupación”, según subrayó el propio conselleiro, es qué ocurrirá una vez finalice el estado de alarma el 9 de mayo. Sanidade quiere saber “qué herramientas” estarán disponibles para manejar la situación epidemiológica. Comesaña se quejó de que no han tenido respuesta del Gobierno central por lo que es posible que cada propuesta se tenga que someter al dictamen del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Pequeño incremento en la ocupación de las ucis

El gerente del Sergas, José Flores, explicó que las ucis y unidades de críticos de Galicia contabilizan 44 pacientes, lo que supone tres más que hace una semana y un “pequeño incremento” en la ocupación. No obstante, hay una “estabilidad” en las cifras de hospitalización y de atención en urgencias a enfermos COVID o con síntomas compatibles con dicha dolencia.

Actualmente, indicó Flores, se contabilizan 163 pacientes hospitalizados por COVID en los centros sanitarios gallegos. La cifra es la séptima parte de lo que se contabilizó en el punto álgido de la tercera ola.

El número máximo de enfermos en hospitales en la anterior onda fue de 1.210 personas. Los 163 pacientes actuales suponen el 2,2 por ciento de la ocupación máxima en los hospitales. El conselleiro, Julio García Comesaña, eso sí, aprovechó para recordar que la incidencia de COVID en Galicia es la mitad de la España. A siete días, se contabilizan 49 casos por 100.000 habitantes (95 en España) y en la incidencia a 14 días hay 97,8 casos gallegos frente a los 233 de la media española. Por último, ayer falleció un hombre de 81 años por COVID en el Chuvi, según informó el Sergas a última hora.

El 99% de los mayores de 80 años recibieron alguna dosis

El 99 por ciento de los mayores de 80 años en Galicia recibieron alguna dosis de la vacuna anti-COVID y a tres de cada cuatro ya se les administró la pauta completa (es decir, las dos dosis necesarias), según se destacó ayer en la rueda de prensa de la Consellería de Sanidade. También tres de cada cuatro mayores con edad comprendida entre los 70 y 79 años disponen de al menos una dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Mayor es la cobertura en los llamados grupos esenciales (sanitarios, docentes...) donde al 87% también se les ha inyectado como mínimo una dosis. En el caso de las personas con patologías de riesgo el 70% también ha recibido alguna dosis de protección contra la enfermedad del SARS-CoV-2. En cuanto a la franja de edad situada entre los que este año han cumplido o cumplirán entre 60 y 69 años, un poco más de un tercio han sido vacunados (con una dosis), en concreto, el 34,5 por ciento, según los datos facilitados por Sanidade. La previsión es que la consellería siga en lo que resta de semana con su plan de vacunación para administrar más de 74.000 dosis en recintos masivos.