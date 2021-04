Los promotores gallegos piden celebrar ya conciertos como el de Love of Lesbian

Los promotores de conciertos de Galicia acogen con optimismo, aunque también con prudencia los resultados del concierto masivo de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que concluyen que no fue una actividad de súper transmisión. Un mes después de su celebración, de entre las 5.000 personas que asistieron, se notificaron 6 contagios, aunque cuatro de ellos fueron previos al concierto. Los asistentes al concierto bailaron y cantaron sin distancia social, pero con mascarilla. Un equipo médico supervisó el operativo y sometió a todos los asistentes a un test de antígenos.

Afirman que la música en vivo es segura con medidas de seguridad | El sector presentó al Gobierno su propio protocolo

"Los resultados son muy favorables, pero también hay que tener en cuenta que es una prueba que se ha hecho con medidas excepcionales, creando una burbuja sanitaria" Joaquín Martínez Silva - Presidente de la Federación de Música de España ESmúsica

“Lo que se ha hecho desde el sector, que ya adopta en circunstancias normales medidas de seguridad especiales (personal de emergencia, sanitario, bomberos), es presentar un protocolo al Gobierno con las medidas que creemos que deben adoptarse para garantizar la seguridad del público”, afirma Joaquín Martínez Silva, Kin, presidente de la Federación de Música de España ESmúsica, que aglutina a empresas de todos los ámbitos del sector musical, y director y cofundador de Esmerarte.

Martínez añade que el sector tiene amplia experiencia en aplicar este tipo de protocolos y aseguró que ya demostró durante la desescalada ser totalmente seguro si se cumplen las medidas de seguridad. “A mí no se me ocurre un evento que no sea cultura que, con todos los protocolos, sea más seguro que un concierto”, subraya.

Para Martínez, el concierto de Barcelona ratifica que, con buenos protocolos, el sector puede volver a la normalidad. “Hay que practicar estos protocolos, aunque también hay que entender que tienen un coste sanitario, como las pruebas PCR que se realizaron a los asistentes para poder asistir, que el sector no puede asumir de forma normalizada”, explica.

" Este verano está comprometido y casi todos los festivales se están cancelando. Vamos a ver qué eventos se pude recuperar en este contexto COVID”

Con el verano, su época más fuerte, a la vuelta de la esquina, la incertidumbre sigue planeando sobre un sector que, según Martínez, “está agonizando”. “Seguimos sin plan de contingentica ni estipulaciones específicas para el sector y creemos que es el momento de tener en cuenta lo bien que lo hemos hecho para que se nos premie pudiendo trabajar. Este verano está comprometido y casi todos los festivales se están cancelando. Vamos a ver qué eventos se pude recuperar en este contexto COVID”, manifiesta.

"Esta prueba demuestra que en exteriores sí son viables los eventos culturales si el público cumple con medidas como el uso de la mascarilla" Julio Gómez - Presidente de la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural y codirector de SinSal Audio

En similares términos se expresa Julio Gómez, presidente de la Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural y codirector de SinSal Audio, que espera que los resultados del concierto sirvan para activar el sector. “Siempre hay que ser prudentes con este tipo de pruebas de ensayo, pero los datos muy positivos, sobre todo para exterior. Lo que demuestran los últimos estudios científicos es que la propagación a través de los aerosoles aumenta exponencialmente en interiores. Esta prueba demuestra que en exteriores sí son viables los eventos culturales si el público cumple con medidas como el uso de la mascarilla”, comenta.