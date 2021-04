Un millón de gallegos vive en concellos donde el COVID es casi inexistente

Ayer se registraron 220 casos nuevos de COVID en Galicia, son el doble que hace un mes, pero casi se repite la cifra de hace dos meses y son nueve veces menos casos que el 22 de enero, cuando los nuevos contagios se disparaban a 1.802. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, calificaba ayer la situación de “cierta estabilidad” pero pedía no bajar la guardia, en pleno proceso de desescalada.

Relacionadas Galicia retoma la vacunación masiva mientras avanza la protección de los más vulnerables

La necesidad de extremar precauciones es desigual, pues la situación es muy dispar dentro de la propia comunidad. El 36% de los gallegos vive en concellos donde no se ha registrado ningún caso nuevo en los últimos catorce días o menos de diez contagios. Son 982.018 gallegos que viven en concellos con un riesgo bajo de infección.

El Sergas identificaba ayer 136 concellos, la mayoría pequeños y rurales, en los que no se ha registrado ni un contagio nuevo en las dos últimas semanas. Entre ellos, Mondariz, O Rosal, Portas, Forcarei, Dozón, A Lama, en Pontevedra. Y en Ourense, A Veiga, Viana do Bolo, San Cibrao das Viñas, mientras en A Coruña están Miño, Porto do Son, Cedeira y en Lugo Cervo o Guitiriz, por poner algunos ejemplos.

Y además hay otros 131 concellos que en el mismo periodo han apuntado entre uno y nueve casos nuevos. Entre ellos, están A Illa de Arousa, Silleda, Porriño y A Estrada en la provincia de Pontevedra, y en la de Ourense, O Carballiño, Xinzo y Cortegada. Mientras en A Coruña, están Laxe, Ares o Coristanco y en Lugo, Cervantes, Mondoñedo o Vilalba.

Quedan 52 municipios en Galicia, donde la situación es más complicada. Lógicamente las ciudades por una mayor concentración y movilidad de sus habitantes acaparan el riesgo, pero en el listado de los 10 consistorios con más casos nuevos en los últimos catorce días se cuelan concellos de tamaño mediano y que dejan atrás a urbes como Santiago y Ferrol, tal como puede comprobarse en el mapa que ilustra esta información.

Las ciudades

Las ciudades de Vigo y A Coruña encabezan la lista y la urbe olívica la lidera y con distancia con respecto a la ciudad herculina, con 451 frente a 279 casos. Vigo es la única ciudad gallega que desde hoy está en nivel medio de restricciones, lo que supone un recorte en los aforos de la hostelería.

En la relación luego están Lugo y Pontevedra con 70 casos cada uno, Ourense, con 69, y después aparecen Cambre, Marín, Vilagarcía, o Grove y Ribeira.

En el ranking de los 30 concellos con más contagios nuevos, destaca la provincia de Pontevedra, con 16 concellos.

De los 30 municipios con peor situación, la mitad son de la provincia de Pontevedra

Parece que se disipa el temor a una cuarta ola o al menos a una cuarta ola tan virulenta como la tercera, pues los casos ya tendrían que haberse disparado tras la multiplicación de contactos sociales en los festivos de Semana Santa. En Galicia, ayer había 2.875 gallegos contagiados de coronavirus, son 394 más que hace justo un mes, pero cuatro veces menos casos que hace dos meses y nueve veces menos casos que el 22 de enero de este año (18.720).

Los hospitales

Por su parte, la presión en los hospitales gallegos continúa con su paulatino ascenso: los ingresos suben hasta 204, con 41 (+1) en la UCI y 163 (+1) en otras unidades de hospitalización. Son el 7 % de todos los infectados en la comunidad por coronavirus.

La tasa de ocupación de camas de críticos en Galicia por enfermos de COVID es del 5,26% frente al 22,68% de la media estatal.

Hasta ayer, han fallecido en Galicia 2.379 personas a causa del COVID-19. Sanidade notificó ayer la muerte de un mujer de 83 años en el hospital da Mariña, en Burela. Tenía patologías previas.

La transmisión del coronavirus está controlada con una tasa de positividad por debajo del 5 por ciento del límite que marca la OMS.

Además, la tasa de incidencia a 14 días se mantiene por debajo de los cien casos por cien mil habitantes en Galicia, frente a los 229 de la media estatal.