“Temos esta década para mudar as emisións e deter o quecemento”

A marxe de maniobra do mundo para deter o cambio climático é cada vez máis pequena. Se as traxectorias de emisións non varían, a temperatura do planeta superará os 2º C marcados como máximo polo Acordo de París, o que supón un gran risco da aparición de novas pandemias e con efectos máis devastadores que a do COVID-19. Así o sostén o catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Vigo (UVigo) e experto no campo da economía climática, Xavier Labandeira (Vigo, 1967), un dos autores principais do quinto e sexto informes de avaliación do Grupo Intergobernamental das Nacións Unidas sobre Cambio Climático (IPCC) e membro do comité de transferencia aos responsables políticos da Asociación Europea.de Economistas ambientais e de recursos.

–Como é a nosa relación co medio ambiente?

–Non sostible, e é algo moi preocupante porque é crucial para o noso benestar, en todos os sentidos, e o das xeracións que seguirán, polo que a súa preservación é fundamental.

–A pandemia do COVID-19 centra toda a atención, pero que pasa coa que sofre o medio ambiente?

–É certo que a atención social, mediática e política tense desprazado a este asunto por razóns obvias, pero tamén é verdade que esta pandemia tennos dado moitas razóns para reflexionar sobre a saúde do noso entorno natural. Desde a importante recuperación de moitos indicadores ambientais durante os confinamentos da pandemia, que demostra o moito dano causado polas nosas sociedades á natureza, até a rápida capacidade de reacción de todos ante determinados desafíos, algo que poderiamos extrapolar á protección do medio ambiente.

–A OMS recoñece que o cambio climático puido ser un factor importante no COVID-19 debido á destrución dos ecosistemas. Foi cuestión de tempo que estalase unha pandemia como esta?

–Efectivamente, co deterioro ambiental aumentamos as nosas vulnerabilidades. Non só facilitamos a aparición de novos vectores de enfermidades senón que poden acentuarse os seus efectos negativos, tal e como apuntaron algúns científicos ao estudar a relación existente entre contaminación atmosférica e mortalidade por COVID-19.

"O cambio climático está aquí e debemos introducir políticas de adaptación a este"

–As emisións de CO2 en España caeron un 31,9% durante o encerro e as globais un 17%, en comparación con 2019. Isto demostrou que hai oportunidades de facer cambios duradeiros en cuestións como a mobilidade, pero non se fixeron. É optimista sobre o futuro?

–Parte das caídas tiveron que ver por suposto co parón brutal da actividade económica e por tanto non son desexables nin replicables no futuro. Sen embargo, hai certas reducións que poden manterse porque teñen que ver co teletraballo e unha menor mobilidade, que si poden e deben pervivir de cara ao futuro. Tamén temos que ter en conta que os programas de reactivación económica en moitos países van poñer énfases en actuacións que reduzan emisións, por exemplo EU Next Generation. Así que en conxunto hai razóns para ser positivos.

–Cales son os cambios máis urxentes para remediar a situación?

–Eu creo que é moi importante contar coas políticas axeitadas de redución de emisións no mundo desenvolvido, que nos permitan chegar á neutralidade de emisións de gases de efecto invernadeiro antes de mediados de século, e facilitar a transferencia de tecnoloxías verdes ás economías emerxentes para que poidan seguir desenvolvéndose dunha maneira limpa.

–Estamos a quedar sen tempo?

–Si, a nosa marxe de maniobra vaise reducindo. Probablemente temos esta década para introducir medidas que leven a unha mudanza clara das traxectorias de emisións, para poder manternos no límite dos 2ºC marcado polo Acordo de París. Son moi poucos anos xa, porque levamos demasiados anos emitindo moito e con poucas políticas correctoras. E o problema é que a marxe de maniobra para políticas efectivas a baixo custo tamén se reduce. Como conclusión, é necesario actuar xa, pasar das palabras aos feitos.

–Por que se nega aínda?

–Supoño que ten que ver con razóns diversas: grupos económicos e de persoas e países que se verán prexudicados polo cambio radical que operará nas nosas sociedades coa transición á descarbonización, teorías da conspiración sen fundamento tan comúns hoxe, e cortopracismo por parte de algúns: é mellor pechar os ollos e negar a evidencia e seguir vivindo como se nada pasase.

"Galicia está exposta ó quecemento porque depende moito de actividades primarias"

–Que supuxo o Acordo de París?

–O Acordo de París foi un paso adiante importante porque estableceu o obxectivo de aumento de temperatura máximo asociado ao cambio climático e porque foi asinado por practicamente todos os países do mundo, que se comprometeron a introducir políticas para conseguir ese obxectivo. Sen embargo, na actualidade as políticas e obxectivos nacionais non son suficientes para manternos nos obxectivos de París e estamos nun proceso no que se solicitará aos países obxectivos e políticas climáticas máis ambiciosas. En calquera caso, varios grandes países e territorios, como a UE, EE UU, China ou Xapón están anunciando obxectivos ben ambiciosos, de redución practicamente total de emisións hacia 2050. Se se compren devanditos obxectivos o Acordo de París será efectivo para controlar o cambio climático e evitar custos moi importantes ás nosas sociedades. En calquera caso, o cambio climático está aquí e debemos introducir políticas e estratexias de adaptación a este.

–Como afecta a Galicia?

–Galiza é un territorio exposto ao cambio climático porque dependemos moito de actividades primarias e temos unha costa moi extensa. Debemos por tanto ser moi proactivos na mitigación do cambio climático, tamén a través da cooperación internacional, e desde logo prepararnos para a adaptación a grande escala.

–Que podemos facer como cidadáns?

–Como cidadáns podemos facer moito, desde votar os políticos que se toman esta cuestión en serio até consumir de forma responsable ambientalmente ou investir en sectores verdes. Por suposto tamén a través do cambio de hábitos, menor uso de vehículos contaminantes ou sistemas de calefacción máis eficientes e limpos.