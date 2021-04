Sanidade fía la vuelta del ocio nocturno en junio a la vacunación de los mayores de 60

Todavía el 30% no ha recibido ninguna dosis y el 18% ya está inmunizado | El objetivo es blindar a los más vulnerables antes de que se multipliquen los contactos sociales

La Xunta quiere blindar la inmunidad de los más mayores antes de permitir que se multipliquen los contactos sociales. Aunque los mayores no son los que suelen acudir a pubs, discotecas y salas de conciertos, sí lo son sus hijos y nietos que luego se reúnen con ellos en casa y en encuentros familiares.

Para preparar ese regreso, se realizarán ““un par de pruebas piloto” a finales de mayo. Comesaña avanzó que el ocio nocturno estará sometido a restricciones igual que la hostelería. “Será un escenario similar” con “requisitos adicionales” como la correcta ventilación y “mecanismos de entrada y salida”.

¿Y cómo está la vacunación de los mayores a día de hoy? Hay 584.330 gallegos mayores de 60 años que han recibido al menos una dosis. Más de 280.600 aún están pendientes de ser citados por el Sergas para su primera dosis.

Además, 160.481 gallegos mayores de 60 años de los 870.991 gallegos en esa franja de edad ya han recibido las dos dosis: el 59% de los que tienen más de 80 años, el 1,7% de los que tienen entre 70 y 80 y el 4,9% de los que tienen entre 60 y 70.

En Galicia se habían administrado hasta este martes 914.462 vacunas, lo que supone el 88,7 % de las dosis recibidas, y con las 38.000 que prevé dispensar este miércoles de Pfizer, en los puntos de vacunación masiva se espera alcanzar el 96 %. En total, hay 232.000 gallegos con la pauta completa y 449.792 con una sola dosis.

Por otra parte, el conselleiro defendió ayer por la tarde en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que el certificado de vacunación en el que trabaja el Gobierno en colaboración con la UE sirva como una de las excepciones para poder entrar en Galicia cuando la comunidad se encuentre, como actualmente, en cierre perimetral por coronavirus.

Comesaña entiende que este certificado debe “empezar a facilitar la movilidad” además de recoger los datos de vacunación. La Xunta ya tiene el suyo propio y lo expide desde el jueves.

“Nos estamos planteando que, en el caso de cierre perimetral de Galicia para el que ahora hay varias excepciones, como puede ser tener un DNI gallego para poder entrar, pues que tener un certificado de vacunación pueda ser un motivo también de poder entrar, una excepción en ese sentido”, apuntó.

Más puestos en los mercadillos y regresan las ferias de atracciones

Desde el viernes podrán celebrarse de nuevo ferias de atracción en casi toda Galicia, menos en los concellos con restricciones máximas y altas. Eso sí, con limitaciones. El aforo será del 50 % para las atracciones que son de plazas sentadas, y en las que hay movimiento se reduce al 30 %.

Además, si el recinto en el que se instalan las atracciones tiene menos de 8.000 metros cuadrados, la capacidad máxima será de una persona por cada tres metros cuadrados de superficie útil hasta un máximo de 500 personas. Si se superan los 8.000 metros cuadrados, el límite máximo será de mil personas.

Los organizadores deberán establecer controles de capacidad, medidas para evitar aglomeraciones y puntos diferenciados de entrada y salida.

Por otra parte, los mercadillos que tengan menos de 150 puestos autorizados podrán colocar todos, pero los de entre 150 y 200 deberán limitar el porcentaje al 75 %, y los de más de 250 puestos, solo el 50 por ciento.

Congresos

En el caso de congresos, crece el aforo, de 300 a 500 personas cuando la cita se celebre en un recinto cerrado.

Se mantienen las 1.000 personas de aforo cuando el cónclave tenga lugar en el exterior, pero será posible solicitar una ampliación con un informe previo de la Dirección de Salud Pública.

“Nuestos expertos nos animan a no combinar vacunas” Alberto Núñez Feijoo - Presidente de la Xunta de Galicia

El Sergas ha “pulsado y consultado” a especialistas en vacunas, a médicos asesores de la OMS y nos “animan” a no recurrir a una fórmula mixta, aseguró ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En Galicia hay 60.000 menores de sesenta años vacunados con la primera dosis de AstraZeneca y pendientes de saber qué pasa con su segunda dosis, después de que el Gobierno y las comunidades acordaran no usar esta vacuna con menores de sesenta años, tras unos casos de trombos. A los 60.000 menores de 60 años ya vacunados con una dosis de Astrazeneca les toca a comienzos de mayo recibir una segunda dosis, y por ello Feijóo urgió ayer a Sanidad a aclarar cúal es su propuesta para ellos. Sanidad investiga si se puede combinar una primera dosis de la marca británica con un vial de Pfizer. La Agencia Europea del Medicamento ya ha advertido de que “no hay datos” sobre mezclar viales, pero países como Francia o Alemania ya han optado por mezclar vacunas para completar la inmunización de este colectivo,. Otra opción sería dejar a esta gente con una sola dosis, pero el titular de la Xunta apuntó que los expertos consultados “dicen que esta segunda dosis sería muy útil”, pues así la inmunidad de estos 60.000 gallegos sería mayor. “Necesitamos una confirmación (del Ministerio de Sanidad) en el menor tiempo posible para que la logística del Sergas sea rápida. No es lo mismo que se nos avise unas horas antes que con varios días de antelación. Tenemos que notificar y citar a miles de personas”, advirtió Feijóo.

Repuntan los casos pero la incidencia es la mitad que la media española

Los nuevos contagios de COVID-19 repuntaron ayer en Galicia a 188, lo que supone 57 más que la jornada anterior, y los pacientes ingresados por este coronavirus superan la barrera de los 200 y ascienden a 202 (cuatro más), en una jornada en la que han vuelto a ascender los casos activos a 2.811, después de haberse reducido ligeramente el martes tras once días consecutivos en ascenso. Sin embargo, la situación de Galicia es mejor que la del resto del país. La incidencia acumulada de la comunidad por cada cien mil habitantes es aproximadamente la mitad de casos de la media de España: son de 90 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días y de unos 45 en la última semana. Desde el inicio de la pandemia han muerto 2.378 personas diagnosticadas de COVID-19, tras notificar Sanidade ayer dos muertes de dos mujeres, una de 101 años en Poio y otra de 84 en A Coruña. En cuanto a las personas curadas hasta la fecha ascienden a 115.174 pacientes, lo que supone 139 personas más que las registradas hasta el día anterior.

Las variantes

Por otra parte, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, informó ayer de que ya se han secuenciado 240 casos de la cepa británica, la de mayor circulación en Galicia, y además se han notificado 24 casos de la variante sudafricana (nueve de ellos confirmados por secuenciación) y se han detectado 19 casos compatibles con dos variantes brasileñas, la P2 (solo un caso y además es un linaje poco habitual) y 18 de la P1.