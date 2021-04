La vacunación contra el coronavirus ha tomado, se verá si definitivamente, velocidad de crucero. Si casi el 96,8% de los gallegos de más de 80 años han recibido al menos la primera dosis de la vacuna, el siguiente grupo de edad, también muy vulnerable ante el COVID-19, ya se le acerca mucho. Según datos aportados hoy por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, casi ocho de cada diez personas de entre 70 y 79 años ya ha sido inyectado por primera vez.

La información aportada por Feijóo todavía no figura en la actualización de todas las estadísticas que realiza el Ministerio de Sanidad, por lo que no se puede desgranar más. El último informe del ministerio, fechado ayer, situaba en un 63% la población gallega de entre 70 y 79 años que contaban con el primer pinchazo, por lo que en una sola jornada se habrían avanzado 15 puntos. Para mantener este ritmo son cruciales las vacunaciones masivas, que, ha confirmado el Sergas, se retomarán mañana después de que hoy no se pudiesen realizar. Se pincharán 25.968 dosis: 2.178 de Pfizer, 420 de Moderna, 22.000 de AstraZeneca y 1.370 de Janssen.

Comparación con España

Después del Consello de la Xunta, el presidente también ha destacado que Galicia tiene un 29 por ciento de gallegos que ha recibido al menos una dosis y el 10 por ciento de la población está inmunizada con una vacuna, porcentajes del informe de este miércoles (28,9 y 9,8, respectivamente).

Feijóo ha realizado una confusa comparación con el ritmo de vacunación en el conjunto de España, aprovechando que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacó el pasado martes el hito de que España ya tuviese a más personas vacunadas de las que se han contagiado a lo largo de toda la pandemia. El presidente gallego afirmó hoy que si en el conjunto del Estado había casi un "empate" entre esos dos guarismos, en Galicia los inmunizados ya multiplican por cinco a los infestados durante este año largo. Sin embargo, eso solo sería correcto si se refiriese a la primera dosis, cuando Darias aludía a la pauta completa. La comunidad, eso sí, casi doblaba el martes el número de vacunados (224.951 ) frente a contagiados (120.150).

Janssen

El mandatario autonómico también se ha referido a la suspensión de Janssen, cuyas primeras 8.350 vacunas llegaron a Galicia este miércoles y ha empezado a distribuirse este jueves a grandes dependientes y ha recordado que este fin de semana se seguirá con la vacunación de 70-79 y con los mayores de 80 que no recibieron la segunda dosis.

Asimismo, proseguirá la vacunación con Astrazeneca, para los mayores de 60 años, aunque todavía no se ha despejado el horizonte para el grupo de entre 65 y 69, a quienes la Xunta dijo que vacunará con esta misma farmacéutica pero todavía sin especificar cuando empezará. El horizonte es tener vacunados, en todo caso, a todos los mayores de 60 años en el mes de junio.

Este fin de semana también está previsto vacunar con 24.000 dosis de Moderna, la mayoría de ellas segundas dosis. En este sentido, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, afirmó el miércoles que la vacunación con esta marca es posible en Galicia "fruto" de la previsión de guardar dosis ante la recepción interminente de vacunas de esta casa.