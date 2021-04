11:32

El aumento de casos, desvinculado de la Semana Santa

"No asociamos el repunte de casos al turismo de Semana Santa. No hay una pauta", expuso García Comesaña. Aunque el alza de casos se circunscribe a zonas de costa y señalados puntos de atracción turística, Sanidade no establece una relación entre el aumento de los contagios con la posible llegada de visitantes.