“Las criptomonedas hacen millonarios, pero tienen graves riesgos de desplome”

–Bitcoin quería ser un dinero digital para particulares y para intercambiar valores sin intermediarios. En el último año, menuda revalorización ha tenido. ¿Hay muchos nuevos millonarios gallegos?

–Lo más bajo que estuvo el año pasado un bitcoin fue a 3.500 euros y llegó a los 60.000, así que se ha multiplicado mucho. Pero los que se han hecho muchísimo más ricos el último año son quienes invirtieron en ‘altcoins’, proyectos muy pequeños alternativos. Valían 10, 20 o 30 millones de dólares y con todo el dinero que les entró ahora valen miles de millones. Tenemos inversores gallegos que metieron unos 3.000 euros y lograron entre 300.000 y 400.000. Pero también hay jóvenes veinteañeros que ganaron mucho más, las oportunidades de verdad están en esos proyectos pequeños si sabes leerlos.

–Entonces, ¿las criptomonedas son un chollo?

–No. Hacen millonarios pero tienen graves riesgos de desplome. Va por ciclos. El bitcoin y es un proyecto muy joven, cogió dimensión hace ocho años. En bolsa ha tenido ciclos que han multiplicado la inversión por cien o por mil, pero después tiene grandes correcciones desde máximos entorno al 70 y el 85%. Es ultravolátil, aunque la corrección nunca es mayor que la del ciclo anterior.

–Por lo que dice, parece que el bitcoin está llegando a su máximo. ¿Hay que vender ya?

–No sabemos que pasará. Sufre una tendencia alcista a largo plazo. Está entrando mucho dinero porque los bancos centrales generan mucha liquidez, también el bolsa. Hay burbujas en todos lados. Al final el dinero que dan los bancos centrales está yendo a activos financieros, entre ellos las criptomonedas. ¿Cuánto puede durar el ciclo expansivo del bitcoin? Si lo supiéramos yo ya sería rico

–¿Cuál es el papel de Agalbit?

–Como asociación somos el referente gallego y nos dedicamos a dar formación al inversor particular, empresas e instituciones, pero nunca invertimos por él. No es lo mismo comprar bitcoin a 3.500 euros que ahora por más de 55.000. Mi consejo es no invertir nunca dinero que vayamos a necesitar para comer y vivir.