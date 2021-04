¿Cuenta atrás para el ocio nocturno?

Fueron los últimos en abrir durante el plan de desescalada hacia la nueva normalidad y los primeros que volvieron a echar el cerrojazo, apenas unas semanas después. Y hasta ahora. Las discotecas, pubs, cafés-espectáculo y salas de conciertos de Galicia llevan cerrados desde el 13 de agosto, una situación insostenible para la que han contado con ayudas directas insuficientes, denuncian.

Tras trece meses con el cierre echado y viendo pasar inexorablemente las hojas del calendario sin cambios en el horizonte, la intención expresada por la Xunta de realizar pruebas piloto para comprobar la seguridad de los locales de ocio nocturno para que reabran en verano es acogida con la misma cantidad de alivio que de escepticismo.

“Que se baraje la reapertura es una buena noticia, pero no es algo que podamos acoger con alegría porque muchos asociados han tenido que cerrar y otros muchos se encuentran en la cuerda floja”, afirma Samuel Pousada, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas de Galicia.

Pousada acoge con cautela la disposición que les expresaron a los representantes del sector el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la última reunión mantenida entre ambas partes porque, asegura, existen demasiados síes para que pongan en marcha esas pruebas piloto, previstas, en principio, para mayo. “Primero, depende de si el 9 de mayo acaba el estado de alarma y el toque de queda, porque las discotecas no abren de día. Después, de si la situación de la pandemia es o no favorable, algo que cambia constantemente, después, de si flexibilizan o no algunas restricciones, como abrir las pistas de baile, que la gente pueda estar sin mascarilla mientras consume, y de si las condiciones son o no asumibles. Todo lo que no sea un aforo del 100% daña al sector, pero abrir con menos de un 50% no es viable. Si vamos a sacar de los ERTE al personal y si abrir genera más gastos, no merece la pena. Habrá que esperar a ver el borrador”, dice.

Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Establecimientos Musicales y Espectáculos Musicales, valora la realización de la prueba piloto, que considera que es importante para saber qué medidas de seguridad se necesitan, aunque lamenta la falta de concreción. “Nos parece bien que pongan el tema sobre la mesa, pero no tenemos una fecha ni para las pruebas piloto ni para la reapertura porque todo depende de la evolución de la pandemia. Tampoco sabemos en qué condiciones abriremos y si abrir será viable tras trece meses de cierre”, afirma.

Deudas

Rodríguez habla de agravio comparativo respecto a la hostería diurna y entre comunidades. “Aquí no podemos abrir y a 600 kilómetros sí porque hay otra normativa”, apunta este empresario, que añade que las ayudas directas aprobadas apenas han llegado. “Y mientras, las deudas se acumulan”, recalca.

Asegura que el sector es el primer interesado en abrir con todas las garantías, ya que no quieren volver a ser señalados como responsables del aumento de contagios. “El ocio es seguro si cumpliendo todas las medidas. Cuando cerramos, la gente se llevó la fiesta a la calle, con botellones. Y cuando esto no fue posible, se apuntó al ‘telebotellón’, con fiestas en casas sin ningún registro ni medidas de seguridad. Sin embargo, los malos de la película somos nosotros”, explica Rodríguez.

Este empresario apuesta por que los test de antígenos y el certificado de vacunación COVID de la Xunta sean válidos para que los clientes puedan disfrutar del ocio nocturno con seguridad. “Si un test negativo sirve para viajar, ¿por qué no para entrar en un local de ocio?”, se plantea.

También es favorable a que se instalen detectores de CO2, pero advierte que teme que una vez realizada la inversión se vuelva a ordenar el cese de la actividad. “No podemos asumir más gastos para poco después volver a cerrar como sucedió el pasado verano, pero tampoco podemos seguir así. Somos el único sector que continúa cerrado. Solo esperamos no perder el 2021 y poder estar trabajando el último trimestre”, asegura.