Este es el año del abrazo a la vida. Así lo cree y lo siente David Gil, presidente de la Asociación FRANGIL contra la leucemia y creador del proyecto solidario 700 Camisetas contra la Leucemia. Tras un complicado 2020, marcado por la pandemia de coronavirus, la labor de la asociación se ha mantenido y hasta han ideado proyectos nuevos, como el Camino Solidario 700, por el que a partir de este sábado todos los interesados pueden completar el recorrido de 36 kilómetros por el cual cada año, y desde 2010, discurre su Marcha Solidaria 700 Camisetas contra la Leucemia.

La fecha (24 de abril) no está elegida al azar. ““Ese día falleció mi hermano, Fran Gil, (después de 4 años de lucha contra una leucemia linfoblástica aguda) hace ya 16 años y siempre le he querido darle un simbolismo en positivo y qué mejor manera que la de poder decir: “Hermano, seguimos dando pasos””, indica David Gil.

Gracias a los proyectos de la Asociación FRANGIL se crean “sinergias de acción” mediante las que “las personas que han pasado o que pasan por esta enfermedad” se sienten “apoyados, respaldados, amparados”. “Todo se resume en una llamada que he recibido hace dos meses de una persona que no conocía y me decía, emocionado, que era compatible con un receptor y me daba las gracias por haberle ayudado a dar ese paso. Ahora está salvando una vida”, dice.

Los 36 kilómetros del Camino Solidario 700 discurren por Vigo, Redondela, Soutomaior y Pontevedray puede completarse en una sola jornada o por tramos en diferentes días. Los participantes, a través de la web www.700camisetascontralaleucemia.org, podrán descargarse una cartilla que podán ir sellando en varios puntos previamente concretados. Una vez se acredite la finalización del camino se expedirá un diploma online a cada participante.

La asociación tiene más proyectos para este año, como una nueva Vuelta a Galicia, “aunque esta vez sería sobre nuestros pasos”, confían en poder retomar su marcha, charlas en centros educativos (“700 Primer Paso”) y también plantean la Subida a Turkiola, junto al proyecto Tourkiola_365 de Mauri Imaz.