Un 25% de los gallegos ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19

Un 25% de la población gallega ya ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los datos del Ministerio de Sanidad (hasta el 15 de abril) revelan que el 25,7% de los residentes en la comunidad ya han iniciado el proceso de inmunización contra el virus, mientras que tan solo un 8,9% lo ha finalizado, es decir, cuenta con las dos inyecciones. Así, de la población total que debe recibir el compuesto contra el virus, 2.362.643 personas, 607.712 ya han cumplido con la primera fase y 209.866 ya gozan de inmunidad.

El grupo con la vacunación más avanzada es el que aglutina a los mayores de 80 años, seguido de los septuagenarios. Así, entre los primeros, un 94,7% (221.799) ya cuenta con la primera dosis mientras el 53,1% (124.502) ya dispone de la pauta completa. En el siguiente colectivo de edad, un 45,4%(131.523) recibió la primera inyección, mientras que solo un 1,7% (4.803) ha culminado el proceso.

Los siguientes sectores de la población muestran índices muy por debajo: los sexagenarios que han recibido una dosis se sitúan en el 26,1%, mientras entre que las personas de 50 a 59 años el porcentaje cae al 15,7%.

Feijóo pide que el pasaporte de vacunación gallego sirva para la movilidad

El presidente de la Xunta ha pedido este lunes que el certificado de vacunación propio de Galicia -que puede obtenerse desde el jueves de la semana pasada- tenga aparte del valor sanitario "suficientemente explícito" una utilidad "social" en lo que a la movilidad se refiere.

Si para entrar en España se pide a los ciudadanos una PCR reciente, este pasaporte, que especifica dónde la persona ha sido inmunizada contra el coronavirus, con qué marca y el número de lote, "es un tratamiento completo" que corrobora la "inmunidad" de la persona en cuestión.

En una visita a Vigo, para comprobar el avance de la intermodal, el máximo mandatario autonómico ha invitado al consejo interterritorial de salud a abrir este debate, sobre este documento que es un paso previo al de carácter europeo, y ha recordado que si su comunidad abrió la veda, ahora sabe que hay otras que irán dando este mismo paso. "Ante cualquier autoridad o supuesto", ha explicitado Núñez Feijóo, todo individuo que esté en disposición de hacerlo podrá "acreditar" su riesgo "mínimo" de contagiar a los demás y nulo "a sí mismo".

El pasado día 5 de este mes, en Segovia, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, pidió a Feijóo sobre este asunto que se coordinase con el Gobierno para no anunciar a la población medidas que luego no se pueden llevar a cabo. Maroto aseguró entonces que el mencionado pasaporte tiene que desarrollarse para toda España: "Tengo que decir que en este momento no se puede desarrollar, tal y como Galicia establece, un certificado a nivel de una comunidad autónoma, este certificado se tiene que hacer a nivel nacional", señaló.

Y recordó al hilo de ese apunte la ley de salud gallega, contra la que el Consejo de Ministros acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad.