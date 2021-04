La desescalada en Reino Unido, un alivio sin bajar la guardia

Gallegos residentes en Inglaterra, expectantes ante la relajación de las restricciones y con la esperanza de no tener que volver a dar pasos hacia atrás

Inglaterra ha iniciado esta semana el alivio de las duras restricciones que había impuesto desde enero para contener la situación epidemiológica. A partir de ahora ya pueden abrir tiendas no esenciales, pubs o peluquerías, en el marco de un plan en varias fases que tendría como objetivo final, si todo sigue por buen curso, un alivio casi total de las medidas en junio.

Colas en tiendas, el bullicio en la calle o pubs con actividad en sus terrazas vuelven a la realidad de los gallegos que residen en suelo británico que, sin embargo, afrontan con cautela esta relajación de las medidas.

Candela Hermida vive en High Wycombe, un pueblo a unos 20 minutos de Londres. Allí estudia Bussines y Psicología y, además, juega en los Reading Rockets, de la primera división inglesa de baloncesto. Para la viguesa, el primer día de desescalada fue “todo un poco loco”. “Había colas enormes a las puertas de algunas tiendas”, relata. “Los bares y restaurantes solo pueden atender en las terrazas”, dice, y aunque el primer día de la reapertura “llegó a nevar” en Londres, el tiempo ha mejorado, lo que anima a la gente a salir a la calle.

Hermida hace cuentas y apunta que han sido “unos 97 días sin que abrieran los restaurantes”. “Solo funcionaban los servicios esenciales, como supermercados, farmacias y el take away; el resto era todo confinamiento absoluto”. La baloncestista, por ahora, mantiene sus clases en modo online. “Lo van a ir abriendo, pero primero lo harán con carreras como Medicina, Enfermería o con las que requieran más presencialidad”, asume.

Esta sería la primera de varias fases en un proceso con el que se pretende levantar casi la totalidad de las restricciones en junio. “El 18 de mayo abrirían restaurantes en el interior ya y el 24 de junio ya sería una apertura casi total”, anuncia. Tras la dureza de las medidas implantadas desde enero, la viguesa afirma que “mucha gente estaba esperando al 12 de abril para hacer compras y salir. Yo hasta le hice una foto a la calle al sorprenderme de la cantidad de gente que había”, reconoce.

“Yo pude venir a España durante el verano y también en Navidad, aunque costó porque me cancelaron los vuelos varias veces, pero tuve que regresar porque tenía partidos, la liga no paró al ser deporte profesional, aunque hubo gente que decidió no volver”, expone. En su caso, “mi necesidad era estar aquí”, explica.

Ahora, confía en que la desescalada no vuelva a experimentar otro retroceso. “Esto ya nos pasó antes de Navidad: abrieron y a las dos semanas se cerró todo de nuevo con un confinamiento estricto y se hace duro; como que se pierde un poco la esperanza en este país, así que no nos confiemos porque a ver si ahora nos vuelven a confinar otra vez”, advierte.

Hermida festeja que los datos en cuanto a número de contagios y fallecidos han “mejorado mucho” y subraya que el ritmo de vacunación juega un papel importante en la contención de la pandemia. “Hicieron el primer barrido y ahora ya van con el segundo, en ese sentido las cosas van rápido, pero en lo que van más lentos es en recuperar de nuevo la normalidad social”, dice.

Desde hace unos diez años reside también en Londres la ourensana Antía Quintas, que coincide al señalar que “se nota mucha más vida en la calle”. “Es como si esta ciudad estuviera parada y, de repente, hay algo de movimiento”, destaca. “El lunes pasó de nevar a hacer sol y a hacer calor en casi cuatro horas, pero esto es Londres”, bromea, “con lo que todo el mundo está en la calle y en las terrazas de los pubs y la verdad es que no sé que va a pasar. La gente se animó mucho y veo mucha fiesta así, de repente, y a ver si esto no nos trae consecuencias”, advierte.

“Aquí hubo un parón que se notó mucho, sobre todo en el comercio, y el lunes fue algo casi apocalíptico, con colas tremendas”, confirma. “Ahora, para ir a cenar fuera, a una terraza, tienes que esperar hasta dos meses”, asegura. Ella fue previsora y reservó hace más de un mes para el lunes que viene.

Quintas está convencida de que “aquí lo que ha funcionado es el tema de la vacuna, pero aunque hubo gente que seguía haciendo lo que le daba la gana, hay que decir que han sido unas restricciones muy duras. Yo, tras las vacaciones de Navidad regresé el 29 de diciembre y, entre cuarentena, lockdown [encierro] y demás, poco he salido”, dice. “Es como si lleváramos cuatro meses de confinamiento casi total y ahora estamos en un punto de esperar a ver qué pasa”.

Lo bueno, insiste, es que “aquí ya están empezando a vacunar a gente de la franja entre 40 y 50 años”. “La idea que tenían es que para junio una gran parte de la población estuviera vacunada y lo que han hecho fue poner a un gran porcentaje de la población la primera dosis de AstraZeneca fundamentalmente. Es una estrategia diferente”.

La ourensana cree que este último confinamiento ha sido como una llamada de atención importante a los británicos. “Yo creo que han caído en la cuenta de que igual nos teníamos que tomar esto un poco más en serio. Aquí la situación fue crítica siempre, pero mi sensación es que el mensaje fue de a ver qué pasa, de que íbamos tirando”.

Desde el 29 de marzo ya podía haber reuniones en el exterior de dos casas diferentes o de un máximo de seis no convivientes. “Ahora todavía no se puede reunir en casas”, constata. Habrá más fases. “En mayo se espera que hablen del plan de viaje internacional”, dice Quintas. La idea es implantar un sistema de “semáforo” que clasificará a los países según el avance de vacunación, su tasa de contagios o la presencia de variantes del virus.

El experto en localización de videojuegos Alejandro Bena (Lugo, 1991), reside en Lincoln (Inglaterra), y pese al alivio de las medidas sigue en su casa teletrabajando. “No salgo a menos que sea necesario”, dice.

“Llevamos desde enero en confinamiento básicamente. Todo estaba cerrado excepto las tiendas de primera necesidad”, constata. Desde el lunes “están abiertas también las tiendas no esenciales y eso hace que haya mucha gente que va a comprar ropa, a las peluquerías, que llevaban cuatro meses cerradas, y mucha gente tenga que volver al trabajo. Así que vuelve a haber mucha gente y muchos coches por la calle”, indica. Donde reside, además, la climatología acompaña. “Está haciendo buen tiempo estos días, así que con más razón los ingleses se tiran a las terrazas de los bares que ahora también han abierto”. El tema de las reuniones es otro factor importante y preocupante a la vez. “Hace poco dejaron a la gente juntarse en grupos pequeños en los parques y eso hizo que se hiciesen fiestas masivas y que la policía tuviese que intervenir en algunas ciudades”, lamenta.

En cuanto a la vacunación, también apunta que está “bastante avanzada”. “Así que hay riesgo de que haya un repunte pero no debería ser tan malo como en otras ocasiones. Creo que, dentro de todo, la gente y el gobierno lo hicieron bastante bien este año y, con suerte, los números siguen siendo bajos ahora que empiezan a aflojarse las medidas”, destaca.

Este es el “paso 2” de la desescalada, reactivando la actividad no esencial. “El paso 1 fue dejar a la gente que se juntase en parques en grupos de menos de seis personas. En mayo se volverán a relajar para el paso 3, que dejará a la gente juntarse en las casas (máximo de seis personas) y al aire libre en grupos grandes, y después en junio, en teoría, se levantan todas las medidas”, añade.

Aunque se ha echo duro este periodo restrictivo, Bena destaca que “llevamos semanas con muy pocos casos nuevos y muy pocas muertes, así que está valiendo la pena”.

Desde Bristol, el ingeniero y diseñador industrial Erik Rodríguez Vázquez (A Coruña, 1986) destaca que en los parques han pintado unos corazones blancos en el suelo para marcar las distancias de seguridad.

“En las calles he visto cuatro veces más gente, al igual que en el aparcamiento de bicicletas: había cuatro y ahora hay 20”, subraya. En su caso, no ha parado de acudir a su oficina. En lo demás, su situación no ha cambiado nada porque no tiene “intención de ir ni a los restaurantes ni a los bares”, sostiene: “Sigo de casa al trabajo, la única persona a la que veo es a mi pareja, pero en general hay entre cuatro y cinco veces más gente tanto en oficinas como en el espacio público. Todo el mundo está saliendo a comprar y ves a la gente con bolsas”.

Después de que en Navidad se “abriera un poco la puerta” se volvieron a decretar restricciones más duras, pero “la sensación general es que no hubo un parón, como que es continuado desde hace muchos meses”.

Le ha sorprendido comprobar en esta ocasión que la gente hace mayor uso de la mascarilla, sobre todo cuando hay aglomeraciones. “Aquí es recomendado ir con la mascarilla por la calle, excepto que entres en un local interior, donde sí tienes que llevarla, y sí que se ve que ante la cantidad de gente que ha salido a la calle van con ella y eso es algo que sorprende, porque antes iban sin ella”, destaca. Él mismo, que no siempre la lleva, apela al sentido común. “Si veo un grupo de personas me la pongo, pero si estoy en un espacio donde no hay nadie, me la quito para respirar un poco”, explica.

Por convicción personal tampoco planea reunirse con nadie por ahora. “Lo suyo es ir poco a poco viendo a gente, pero con ‘sentidiño’. Creo que va a haber un montón de gente que va a empezar a quedar con otra y otra y otra, y eso puede provocar un periodo de abrir las puertas para luego cerrarlas y creo que, en este caso, hay que apelar al sentido común”, advierte. Nadie quiere volver atrás.

Un proceso más gradual en Irlanda

La desescalada no se aplica en todo el Reino Unido por igual, ni tampoco en la vecina República de Irlanda. Así lo constata la viguesa Ainoa Galarza desde Dublín, donde realiza desde hace dos meses un Erasmus a través de un Ciclo Medio de Administración. “Estoy teletrabajando desde casa porque aquí está todo cerrado”, dice.

“Lo que han abierto un poco más es la movilidad, antes no nos podíamos desplazar a más de cinco kilómetros de nuestra vivienda y ahora la han abierto a 20 kilómetros, pero dentro de lo que es Dublín”, explica sobre los cierres perimetrales de la capital irlandesa. Pese a todo, la viguesa dice que las medidas “son bastante flexibles, aunque lo único que puedes hacer es pasear. Los restaurantes abren solo en la modalidad de “para llevar” por ahora y cada cinco días se van revistando las normas”.

Galarza dice que el 12 de abril “abrieron todas las escuelas, puedes viajar dentro de tu condado a 20 kilómetros de tu domicilio y se reanudan todas las construcciones residenciales”. A partir del 19, los “atletas de alto rendimiento pueden reanudar su competición y a partir del 26 abren las instalaciones deportivas al aire libre, como campos de golf o canchas de tenis, y las atracciones al aire libre, como zoológicos; a los funerales podrán acudir hasta 25 personas”, relata sobre las indicaciones que lee en la página del gobierno.

A parir del 4 de mayo se iniciaría una nueva fase con la apertura de “museos, galerías y bibliotecas, y después empezará el reinicio de los servicios personales de forma escalonada, y poco más, de momento eso es lo que tienen previsto”, destaca.

“En la calle no hay que llevar mascarilla y se ven grupos de hasta 40 personas en el exterior. Yo, si veo mucha gente, sí me la pongo, pero aquí no tienen muy asociado su uso”, lamenta la futbolista, que destaca que “hacen mucho deporte en la calle”. “Intenté meterme en un gimnasio, pero están cerrados, así que salgo mucho a correr”.

Por otra parte, aunque el gobierno británico abrió su movilidad en Navidad permitiendo a los ciudadanos moverse por el país sin restricciones, la aparición de la variante británica hizo entonces que Escocia y Gales endurecieran sus normas. Gales pedía a la ciudadanía que limitase el número de núcleos familiares reunidos, mientras que las autoridades de Escocia pedían a las personas que se reuniesen sólo uno de los cinco días posibles. Ahora su apertura no pisa el acelerador.