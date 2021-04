Cuando se cumplen siete días del término de la Semana Santa, Galicia empeora en sus indicadores COVID. Los datos publicados este lunes por el Sergas - y que recogen las cifras hasta las 18 horas del domingo- revelan un ligero aumento tanto en casos activos como en ingresados. Así, el total de personas con la infección asciende a 2.316 (+11), lo que supone la cuarta jornada consecutiva al alza.

Los números más significativos afectan, como siempre, a las hospitalizaciones: hay 185 ingresados (+13), de los que 30 (+3) se hallan en la UCI y 155 (+10) en planta. Tanto en pacientes críticos como en estables, son los incrementos más elevados de los últimos días, lo que hace elevar la guardia ante un posible cambio de tendencia en la curva tras la Semana Santa y la suavización de las restricciones.

En concreto, los pacientes con coronavirus hospitalizados aumentan en seis de las siete áreas sanitarias gallegas, solo Ferrol se desmarca del leve repunte generalizado: sin pacientes en UCI y con cinco en otras unidades.

El mayor aumento de enfermos con el patógeno corresponde a las áreas de A Coruña y Cee, con 10 en UCI (+1) y 58 en otras unidades (+3); y a la de Santiago y Barbanza, que cuenta con cinco pacientes Covid en críticos (+1) y 22 en otras unidades (+3). Mientras, en la de Vigo se mantienen seis en UCI y suben a 29 los de otras unidades (+2); y en la de Ourense continúan dos en críticos y aumentan a 19 los de otras unidades (+1). En la de Pontevedra siguen tres en UCI y se incrementan a 18 los de otras unidades (+1); y en la de Lugo aumentan a cuatro los críticos (+1) y prosiguen cuatro en otras unidades.

Cuatro jornadas al alza en casos activos

Por cuarta jornada consecutiva los casos activos de Covid-19 aumentan en Galicia, aunque esta vez ligeramente, hasta los 2.316 (+11) al haber más contagios (126) que altas (115).

Por áreas sanitarias, los casos activos suben en las de Pontevedra y O Salnés hasta los 327 (+12); Ourense, 186 (+10); y en la de Ferrol, 76 (+7). No registra cambios la de A Coruña y Cee, con 616; y bajan en Vigo, con 599 (-15); Santiago y Barbanza, con 355 (-2) y Lugo, con 157 (-1).

Los contagios diarios descienden hasta 126, una cifra muy positiva tras superar la barrera de los 200 el pasado sábado y caer a 174 el domingo.

Por su parte, el dato acumulado de personas que han contraído el patógeno se eleva hoy a 118.732, de los que 114.070 se han curado.

Sin víctimas el fin de semana

Desde el inicio de la pandemia han fallecido en Galicia 2.368 personas, un dato que no ha variado durante el fin de semana al no notificar Sanidade ninguna nueva víctima. Esto ha sucedido por quinta vez en las últimas semanas y después de casi seis meses con víctimas diarias de la pandemia. En concreto, la última jornada en la que las autoridades sanitarias no notificaron ningún fallecido antes de estas cinco tuvo lugar el 27 de septiembre de 2020. Desde entonces, y en los siguientes seis meses hasta el pasado sábado, 27 de marzo, se informó de fallecimientos todos los días.