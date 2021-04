Villacañas: “Los políticos deben entender que su responsabilidad es la pacificación”

El catedrático de Filosofía e historiador José Luis Villacañas ofrece en su último libro editado por Taurus una biografía del pensador Luis Vives, del siglo XVI. En su ideario se apoyó ayer para lanzar varios mensajes contundentes a la clase y casta política actual de toda ideología: “Deberían entender que su responsabilidad fundamental es la pacificación. La pacificación no es ser bien intencionado; es saber que existe el conflicto pero que este, abandonado a una escalada, lleva a una guerra civil”.

Villacañas –presentado por el catedrático de Filosofía Jorge Álvarez Yágüez– realizó ayer estas declaraciones en su conferencia en Club FARO. Allí, amplió su reflexión. “En una guerra civil, nadie gana. Vives lo tiene claro. Dice: ‘Murieron los vencidos y lloraron los vencedores’”.

Para explicar esto último, indicó que en una contienda civil, “nadie gana porque una guerra civil es interminable. Los vencidos, opina Vives, pueden perdonar pero los que nunca perdonan son los vencedores”.

Este parecer demuestra que el pensamiento del humanista y filósofo valenciano, de origen judío y que fue canciller del rey Enrique VIII de Inglaterra, tiene vigencia en nuestros tiempos a pesar de haber transcurrido casi 500 años desde su fallecimiento en 1540 en Brujas, antiguo Flandes, ahora Bélgica.

El conferenciante recordó que Vives también defendía que “el verdadero servicio público es un servicio de pacificación”, al tiempo que reflexionó sobre el vínculo libertad y políticos.

De estos, indicó que deberían albergar “una comprensión articulada y amplia de la libertad para no creer que la libertad es cualquier cosa o que se define” por la utilización de la partícula “o” en detrimento de “y” por o más o. “En cuanto introduces o esto o lo otro estás reconociendo que la libertad está coaccionada, está sometida a una presión”, concretó.

Respecto a esto, preguntó y respondió: “¿Quieres libertad? Ten paz. ¿Quieres libertad? No tengas miedo. ¿Quieres libertad? No tengas odio, ten seguridad, consuelo. Esta es la cuestión y no hacer una propuesta de libertad abstracta que en el fondo nunca sabe nadie de qué va o en qué consiste”. Por ello, defendió una “libertad concreta” que esté apoyada en bienes genuinamente humanos”.

El autor de libros como “Populismo” o “Imperiofilia” añadió: “Creo que nuestros políticos propiciando la antipacificación e intensificando el conflicto al llevarlo a un sitio irreversible de escalada bajo la bandera de una libertad que no sabemos muy bien lo que es, en el fondo nos están enrolando en escenarios que solo se explican por la libido dominandi, el afán de poder”.

Villacañas apuntó que “una de las cosas que hacen a Vives interesante en el presente es esta comprensión tradicional de lo que es el republicanismo cívico”.

Además de las disertaciones sobre los políticos actuales y la libertad, José Luis Villacañas habló también de cómo el proceder de una familia judía marcó a Vives pero también la historia de España. “Él es un tipo humano que no abunda en este país. Cuando nos aproximamos a él pienso si España podría haber sido de otra manera, si podría haber tenido otra historia si sus minorías (judía, árabe...) hubieran podido hacer su vida libremente entre nosotros”, señaló.

Según su punto de vista, si esto último hubiera pasado, monarcas y dirigentes del estado habrían estado mejor asesorados, no depositando las principales solicitudes de consejo en autoridades eclesiásticas que marcaron el rumbo que tuvo España durante siglos.

En el libro, recuerda que Luis Vives fue un hombre cuya familia sufrió a la Inquisición. Unos tíos carnales fueron quemados en la hoguera acusados de albergar una sinagoga en su casa y de crucificar en ella a un niño cristiano, si bien se especula que se pretendía construir una iglesia en dicha zona y que “la operación urbanística se allanó con la acusación”, escribe Villacañas en el libro.

Además, el padre de Vives estuvo preso así como el abuelo paterno y a la madre la desenterraron para quemar sus restos en la hoguera. “La experiencia debió ser traumática para el joven”, recoge su obra.

Un historiador con más de 30 libros escritos y que lamenta la falta de entusiasmo político

José Luis Villacañas nació en Úbeda, Jaén, en 1955. Catedrático de Filosofía en la Universidade Complutense es historiador de la filosofía e historiador de las ideas políticos, conceptos y mentalidades. Además, fundó la revista “Res Publica” que codirige. También está al frente de la dirección de la publicación “Anales de Historia de la Filosofía”. A lo largo de su carrera, ha escrito más de 30 libros entre los que figuran “Los latidos de la polis”, “Populismo” o “Imperiofilia”. En su último trabajo, “Luis Vives”, trata sobre este español eminente en una serie de Taurus en la que también se encuentran Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, el cardenal Cisneros, Ortega y Gasset o Miguel de Unamuno. Villacañas ha asegurado en entrevistas que España precisa de un “patriotismo de izquierdas” reconociendo que la política actual en el Estado está protagonizando “una época trágica” en la que el consenso ha desaparecido para subir al podio el enfrentamiento. El pensador ha lamentado que la política de hoy en día no produce entusiasmo, por lo que la gente no arrima “el hombro” para combatir. Echa en falta asimismo la existencia de una élite que avive las ideas de querer trabajar a favor de la justicia, el confort, la igualdad.