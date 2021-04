¿Cómo, dónde y con quién me puedo reunir en Galicia este fin de semana?

Reuniones con no convivientes en domicilios

La principal diferencia reside en las reuniones entre no convivientes. Desde el inicio de la desescalada en Galicia y durante la Semana Santa las reuniones entre personas de diferentes unidades familiares solo estaban permitidas en lugares públicos o, lo que es lo mismo, no convivientes tenían prohibido encontrarse en domicilios particulares. A partir de la medianoche del viernes al sábado esta restricción desaparece. En espacios cerrados podrán reunirse hasta cuatro personas y al aire libre hasta un máximo de seis. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, aclaraba en la comparecencia de esta mañana que “la filosofía de las reuniones en domicilios es clara (...) Una vez que pasó este riesgo más alto parece lógico volver a permitirlas".

Si ya vivimos cuatro personas en casa, ¿podemos recibir visitas?

No. El número máximo de personas reunidas en el interior de un domicilio será de cuatro personas, incluyendo convivientes y no convivientes. García Comesaña apuntaba claramente esta mañana que si viven cuatro personas en una casa no podrán entrar no convivientes.

¿Y en el coche?

Según explicaron desde la consellería, para los coches compartidos se aplicará el mismo criterio que en los domicilios.

Reuniones en lugares públicos

En cuanto a las reuniones en espacios públicos no se han incluido modificaciones. Las reuniones en la hostelería seguirán el mismo esquema que hasta ahora: limitadas a cuatro no convivientes en el interior y a seis en el exterior.

¿Hasta qué hora puedo reunirme en domicilios?

La única limitación a este respeto la fija el toque de queda que se mantiene vigente entre las 22:00 y las 6:00.

Uso de mascarilla y distancia social

El doctor Sergio Vázquez, miembro del comité clínico que asesora al Gobierno gallego, reclamó a los ciudadanos que apliquen las mismas cautelas (uso de la mascarilla, distancia de seguridad, ventilación) dentro de las casas que en los bares.

Paseos al aire libre, playa y merenderos

Este tipo de actividades en espacios públicos al aire libre seguirán también la norma de cuatro convivientes o seis no convivientes. Sobre el uso de la mascarilla en la playa, García Comesaña incidió en lo “absurdo” de la nueva norma, que será revisada esta tarde en la reunión de las comunidades con el Ministerio de Sanidad. Defenderá que se apliquen los criterios de Galicia: sin mascarilla para tomar el sol y bañarse, con ella para hacer deporte.

Actividades deportivas en grupo

En Galicia está y sigue permitido el deporte individual al aire libre con mascarilla y también la actividad física relacionada con las competiciones federadas. Pero, ¿qué pasa si queremos jugar una pachanga con más gente? En este caso depende del número de personas. En los municipios con un nivel de restricciones por debajo del alto se puede hacer ejercicio en grupos de hasta cuatro personas con mascarilla. Una limitación perfecta para disputar un partidillo de pádel o de tenis pero que complica las cosas para uno de fútbol o baloncesto.