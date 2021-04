Así es el machismo televisado: de Pablo Motos al "putón verbenero" de los Goya

La televisión como ventana del machismo. El desagradable episodio de machismo vivido el pasado jueves en la TVG es solo un ejemplo más. Desde Pablo Motos y sus preguntas fuera de la órbita del siglo XXI a 'Gran Hermano', Cristina Pedroche o, incluso, los Premios Goya.

Eso no es amor. El pasado jueves, el programa 'Land Rober' fue el rosetón enorme, abierto de par en par, a una situación impropia del avance como especie. Un hombre de 27 años quería que su expareja, de 20 y que estaba de público, volviese con él. La chica, que había sufrido los celos y el control de este, se vio obligada, entre lágrimas, a relatar en directo su calvario para que terminase el espectáculo: “¿Estarías con una persona que después de un mes te controla el móvil, te hace perder todos los amigos o un trabajo estupendo? Yo tardé un año y medio en darme cuenta, pero no voy a volver atrás”, se pronunció. La Televisión de Galicia (TVG) y el propio presentador, Roberto Vilar, acabaron pidiendo disculpas por lo vivido.

La realidad está plagada de capítulos machistas y el medio televisivo, como parte de ella, no iba a ser menos, pero su capacidad de filtrarse en millones de casas hace, si cabe, más peligroso su altavoz. Uno de los casos más sonados y por ser de los de mayor audiencia en todo el país es el de Pablo Motos y sus cara a cara con las invitadas a su programa, 'El Hormiguero'. Las actrices de ‘Las chicas del cable’, una serie de Netflix, tuvieron que soportar las ocurrencias del presentador sobre si sabían 'perrear' -en o con qué actor se acostarían. La halterófila Lydia Valentín fue otra de las víctimas. Motos le preguntó si con tanto entrenamiento, no le daba tiempo a enamorarse, a lo que la deportista replicó: "Yo ahora mismo tengo unas prioridades importantísimas que son centrar toda mi atención en Tokio 2020, que quedan dos años y medio. Lo demás puede esperar”.

El ‘reality show’ Gran Hermano es otro de las grandes vías de escape del machismo televisivo. Una de las más recordadas es la participación de Suso -todavía presente en la parrilla televisiva-, quien llegó a decir, mientras una compañera permanecía en el servicio: "Yo aquí pondría: 'Felación a cinco euros'". En GH Dúo, Kiko Rivera tildó de “calientapollas” a María Jesús Ruiz e incluso se llegaron a escuchar diversos comentarios de otros concursantes del mismo tono, como “provocadora”.

Indudable escaparate que saca a pasear la lengua de los ‘cuñados’ es, igualmente, el aspecto y vestuario de Cristina Pedroche, especialmente durante el día de las campanadas de Año Nuevo. Sus looks han calado fondo en el debate feminista. "Ante todo hay moda, hay un proyecto, no es solo enseñar carne, porque si no saldría desnuda y punto", llegó a comentar al respecto, defendiéndose de los que cuestionaron el, precisamente, feminismo de sus elecciones.

Durante la gala de los Premios Goya, amén de los históricos comentarios sobre las indumentarias femeninas encima de la alfombra roja, en la edición de este año se coló un audio durante la retransmisión en directo de la cita a través de Facebook: "Es la buena de todas porque las demás todas 'esqueletillos'. Solo una cantante, Nathy 'Nancy' Peluso, y, bueno, una que parecía un 'putón verbenero' llena de tatuajes. No sé dónde había sacado a esta. Dije 'esta cobra', macho. Pero puta, puta... Seguro". Fueron múltiples voces las que salieron a la palestra en las redes sociales para denunciar lo sucedido, un hecho prácticamente coetáneo al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una fecha más que necesaria para mantener el movimiento de las manijas del reloj social.